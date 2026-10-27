Luego de un largo tiempo, Nicky War tuvo minutos con la camiseta de Instituto de Córdoba.

Nicolás Guerra vive su primera temporada fuera de Chile. La aventura en Instituto de Córdoba no ha sido fácil, pero en medio de un buen momento colectivo, recordó a Universidad de Chile.

Luego de su segundo ciclo en el Romántico Viajero, con el pase en su poder, Nicky War aceptó la oferta de la Gloria. Tomó sus botines y cruzó la Cordillera de los Andes para arribar a una de las ligas más importantes y exigentes de Sudamérica.

Guerra vuelve a la cancha

Nicolás Guerra no jugaba en Instituto de Córdoba desde el 14 de septiembre, pero contra Deportivo Riestra ingresó los últimos 28 minutos y ayudó al equipo a quedarse con el triunfo por 1-0. Con esto, aseguraron la clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

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“No te voy a mentir, es difícil de repente no sumar minutos, pero ahí también están mis compañeros, que siempre tienen una palabra de aliento y siempre tienen un buen mensaje”, agradeció Guerra en conversación con radioLV2 Córdoba.

“Es un grupo muy unido. En mi posición de repente no me tocan muchos minutos, pero siempre trato de estar con el grupo. Los de afuera son muy importantes, así que de donde me toque estar voy a apoyar siempre“, agregó el delantero de 27 años.

Nicolás Guerra lleva 22 partidos en Instituto de Córdoba con 1 gol. De todos modos, está contento con el ambiente que vive el club ante los buenos resultados. Al ser consultado por los hinchas, recordó cómo era el ambiente en Universidad de Chile.

“Es muy familiar, jugué en la U de Chile, el club más grande de Chile. La gente de la U es una locura, es como una familia y llegué a un lugar que también me acogió súper bien. Acá la gente es muy apasionada y ver la cancha llena me trae muchos recuerdos de la U, así que muy contento del presente del equipo y de que la gente nos acompañe”, cerró Kun Guerra.