Periodista contó lo que todos los hinchas azules se preguntan con el tremendo nivel que está mostrando el goleador azul.

Eduardo Vargas es sin duda la gran figura de Universidad de Chile en la temporada, quien se ha matriculado con 16 goles en todas las competencias y siendo referente de los hinchas azules.

Por lo mismo en cada conversación bullanguera se preguntan por qué no llegó la temporada pasada, cuando llegaron hasta las semifinales de la Copa Sudamericana, en una decisión que costó el quiebre definitivo con el técnico Gustavo Álvarez.

El tiempo pasa y ahora se han sabido nuevos detalles de quien fue el protagonista para cerrarle la puerta al goleador y dejar al técnico en vergüenza, una vez que salió a decir en conferencia de prensa que lo quería en su equipo: Marcelo Pesce, ex dueño de Huachipato.

Gustavo Álvarez se sintió traicionado con la U por Eduardo Vargas. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Álvarez pidió a Vargas para la Copa Sudamericana

Fue el periodista Cristián Caamaño quien reveló detalles de la situación de Eduardo Vargas, donde destaca el gran momento del atacante y la mala decisión de una persona por no traerlo.

Esto, recordando que a mitad de la temporada 2025 pudo llegar a la U, pero le cerraron las puertas, donde tuvo que jugar en Audax Italiano por un capricho de un dueño en las sombras de los azules.

“Se lo digo a Pesce, que equivocado estabas cuando decidiste no traer a Eduardo Vargas en junio del año pasado, que habría sido de la U si lo traías”, explicó en primera instancia.

Pero luego vino el remate más polémico: “Te equivocaste, pusiste todas las piedras del camino, provocaste el quiebre con Gustavo Álvarez y en la U no te quieren ver nunca más”, cerró.

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