“Se publicarán los veredictos”: Filtran fecha definitiva para resolución del escritoriazo sobre San Marcos

La Primera B vive una jornada clave y está semana se corta el queque de forma definitiva para conocer al campeón, los ascensos y el equipo que pierde la categoría.

Horas de definición se viven en la Primera B. Esta jornada se conocerá la decisión sobre el escritoriazo que afecta a San Marcos de Arica.

El cuadro del norte es acusado de entregar documentación falsa sobre las declaraciones de capital. Sin embargo, los afectados no se quedaron de brazos cruzados y realizaron la respectiva apelación. Por lo que este miércoles 11 de noviembre se conocerá el veredicto.

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El tema es que esto podría tardar un poco más de lo esperado ya que también se abordará el otro caso que se imputa a Deportes Puerto Montt.

“Esta noche, la Segunda Sala del Tribunal se reúne para analizar el Caso San Marcos y la apelación contra Puerto Montt”, informó el periodista Rodrigo Contreras.

A su vez, el comunicador de Radio Cooperativa agregó que “Desde el organismo, dicen que mañana se publicarán los veredictos de ambos temas”. Por lo que recién el jueves 12 de noviembre se hará oficial lo ocurrido en los escritorios del ascenso.

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¿Cuándo se juega la fecha 30 de la Primera B?

Así las cosas, la definición de la Primera B sigue en vilo. Esto porque todavía no hay oficialización de la fecha 30, que es la última de la fase regulares.

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La resolución sobre San Marcos de Arica es clave para la definición del campeón entre Cobreloa y San Luis. Incluso los canarios deben visitar a los “Bravos del Morro”. Por lo que es fundamental conocer que pasará con su “desafiliación”.

Además esto es determinante para el descenso donde pelean los clubes de Rangers, Unión San Felipe y Deportes Santa Cruz.

En resumen:

Está semana se conoce la resolución del caso de San Marcos de Arica.

En primera instancia se le informará a los clubes, y recién el jueves 12 de noviembre se publicarán los veredictos.

Tras ello, se informará la programación de la fecha 30 de la Primera B.