El entrenador de La Roja dio sorpresivas palabras sobre los bicampeones de América.

La selección chilena hace rato que optó por el recambio y dejar afuera a los jugadores de la generación dorada. Sin embargo, ahora Nicolás Córdova sorprende al hablar de ellos.

Desde la salida de Ricardo Gareca y con La Roja sin clasificar a la Copa del Mundo 2026, el entrenador interino se la jugó por darle minutos a futbolistas sin demasiado roce en Juan Pinto Durán. Parecía el fin de una era, pero parece que no.

La postura de Nicolás Córdova

En esta temporada 2026, jugadores como Eduardo Vargas o Arturo Vidal han exhibido un muy buen rendimiento. Por eso, mucho se ha debatido si el filtro debe ser por edad o condiciones. Nicolás Córdova, de forma inesperada, le dejó abierta la puerta a la generación dorada.

“Si viene Edu porque está en excelentes condiciones, perfecto. Jugará los partidos que alcanzará a jugar. Viene Charles Aránguiz porque está en excelentes condiciones, perfecto, yo nunca he sacado a alguien o lapidado a alguien por la edad“, explicó Córdova a Mega.

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Si bien Córdova jamás ha llamado a estos jugadores, explicó que en este momento de Chile está preparando al equipo para las próximas Eliminatorias. El profe Métricas, aseguró que la prioridad era que los más novatos tomaran rodaje a nivel de selección.

“Simplemente este proceso necesita que los jugadores jóvenes lleguen a las clasificatorias con más partidos en el cuerpo para que precisamente, cuando les toque competir, tengan más experiencia“, cerró Nicolás Córdova.

Córdova tiene considerada a la generación dorada. Imagen: Photosport

Cuando todavía no está claro si seguirá Córdova o llegará un entrenador definitivo, el interino abrió la opción a que ilustres jugadores puedan regresar a la selección chilena de cara a la próxima Copa del Mundo de 2030.