Equipo del cual es presidenta la madre del Príncipe publicó mensaje de apoyo. Uno de los suyos atraviesa complicaciones médicas.

El pasado miércoles 11 de noviembre, la madre de Charles Aránguiz sufrió un robo en su hogar, encendiendo las alarmas en el círculo del jugador. Cuando Mariana Sandoval regresó a su hogar se dio cuenta de que antisociales irrumpieron en su inmueble.

Según reporta Mega, la información policial apunta a especies sustraídas avaluadas en cerca de 2 millones de pesos. Afortunadamente, la mujer no sufrió lesiones ni estuvo presente durante el hecho.

Fue Municipal Puente Alto, club del cual la madre del jugador de U de Chile es presidenta, quien informó que Mariana Sandoval “se encuentra bien y junto a su familia, y que lo ocurrido no tuvo consecuencias para su integridad física”.

El problema de salud que afecta al círculo de Charles

Siguiendo con la información del elenco de Puente Alto, pese a que la madre de Charles Aránguiz se encuentra bien físicamente, problemas de salud afectan a su círculo cercano.

Duro momento familiar sufre el ídolo de la U.

“A esta situación se suma el complejo momento familiar que atraviesa nuestra presidenta, debido a que su nieto se encuentra hospitalizado, atravesando un delicado momento de salud y bajo evaluación médica”, informó el club.

Siguiendo con su mensaje al jugador de la U y la presidenta de Municipal Puente Alto, el equipo de la Región Metropolitana recalcó que “expresamos nuestra solidaridad y todo nuestro cariño a Mariana y su familia”.

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“Como club, les hacemos llegar nuestro afecto y respaldo institucional, deseándoles fortaleza y tranquilidad para afrontar este difícil momento”, cerraron en el equipo.

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