El pasado miércoles 11 de noviembre, la madre de Charles Aránguiz sufrió un robo en su hogar, encendiendo las alarmas en el círculo del jugador. Cuando Mariana Sandoval regresó a su hogar se dio cuenta de que antisociales irrumpieron en su inmueble.
Según reporta Mega, la información policial apunta a especies sustraídas avaluadas en cerca de 2 millones de pesos. Afortunadamente, la mujer no sufrió lesiones ni estuvo presente durante el hecho.
Fue Municipal Puente Alto, club del cual la madre del jugador de U de Chile es presidenta, quien informó que Mariana Sandoval “se encuentra bien y junto a su familia, y que lo ocurrido no tuvo consecuencias para su integridad física”.
El problema de salud que afecta al círculo de Charles
Siguiendo con la información del elenco de Puente Alto, pese a que la madre de Charles Aránguiz se encuentra bien físicamente, problemas de salud afectan a su círculo cercano.
“A esta situación se suma el complejo momento familiar que atraviesa nuestra presidenta, debido a que su nieto se encuentra hospitalizado, atravesando un delicado momento de salud y bajo evaluación médica”, informó el club.
Siguiendo con su mensaje al jugador de la U y la presidenta de Municipal Puente Alto, el equipo de la Región Metropolitana recalcó que “expresamos nuestra solidaridad y todo nuestro cariño a Mariana y su familia”.
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“Como club, les hacemos llegar nuestro afecto y respaldo institucional, deseándoles fortaleza y tranquilidad para afrontar este difícil momento”, cerraron en el equipo.