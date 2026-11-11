Redgol tuvo acceso a dos querellas en contra de Eduardo Godoy, las que pueden terminar inhabilitándolo en sus funciones, cuando vive un proceso clave con la U.

Universidad de Chile vive momentos claves por el cambio de su directorio en la concesionaria Azul Azul, donde toda la plana mayor fue revocada por el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, por lo que este viernes habrá movimientos con un nuevo presidente.

Pero es el mismo abogado quien está en medio de dos querellas donde incluso, según adelantaron a Redgol, aparece como imputado (para que pueda ejercer sus derechos), por irregularidades en su labor administrativa, siendo liquidador en otras empresas.

En ese sentido, hay alarma en el Centro Deportivo Azul, de que esto pueda avanzar y ser removido o que afecte al proceso, cuando lidera el cambio de un directorio que será de transición, hasta la venta del 63% del paquete de acciones que corresponde al grupo Sartor.

Se viven tiempos de cambios en el CDA.

Las querellas que complican a Godoy

Redgol tuvo acceso a dos querellas en contra de Eduardo Godoy que pueden complicar su rol en la venta de las acciones mayoritarias en la concesionaria Azul Azul, lo que tiene expectantes en Universidad de Chile.

La primera ella, según el documento de 13 páginas al que tuvo acceso Redgol, contiene documentos y medios de prueba, apunta a Eduardo Godoy y su concuñado Álvaro Valdés Pinochet.

En detalles explica que fue la Inmobiliaria Jepsen, representada por Álvaro González Jepsen, quien lo acusa por fraude y nepotismo, lo que acorrala al liquidador a cargo del futuro de la U.

La querella criminal lo acusa de desviar más de 731 millones de pesos desde una empresa fallida mediante facturas ideológicamente falsas. ¿El mecanismo denunciado? Godoy habría contratado a una empresa de publicidad para administrar inmuebles (Boulevard Terrazas de Maipú), la cual era operada nada menos que por su propio concuñado, y que no tenía el giro correspondiente.

La otra querella fue presentada por la Compañía Minera Tres Valles SpA por “por la responsabilidad penal que le corresponde en calidad de autor directo del delito de proporcionar ventajas indebidas a un acreedor y a un tercero”, además de “el delito de amenazas condicionales de mal no constitutivo de delito”.

Eduardo Godoy lidera el cambio de directorio del viernes en Azul Azul.

La U se preocupa por la inhabilitación del liquidador

Eduardo Godoy acumula más de 70 reclamos en la Superintendencia de Insolvencia y Reempendimiento, además que fuentes contactadas por Redgol, apuntan al decreto 84 del ministerio de Justicia del 29 de enero de 2016, donde fue expulsado de la nómina nacional de síndicos.

En detalles, aseguran a este medio, de que el motivo fue que la empresa que liquidaba hacia negocio con la sociedad de su mujer, donde, según la versión, el síndico intervino y tomó parte en el asunto.

Godoy se defendió que era dueño del 1% de la sociedad, por lo que no tomaba decisiones, misma respuesta, y que llama la atención de involucrados, dio cuando se le consultó por su participación en la sociedad anónima de Ñublense, que lideraba Patrick Kiblisky.

En ese sentido, se deja sobre la mesa que tiene muchas causales que lo pueden llegar a inhabilitar, cuando está en pleno proceso de venta del porcentaje mayoritario de Azul Azul, que tiene incidencia en Universidad de Chile con un nuevo directorio designado por el propio Godoy.