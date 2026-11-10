A la espera de la junta de accionistas del viernes, la U empieza a definir su nueva plana mayor en la concesionaria.

Universidad de Chile vive la previa de los cambios dirigenciales en Azul Azul, teniendo en cuenta que este viernes habrá junta de accionistas que decidirá la nueva mesa y el presidente que reemplazará a Cecilia Pérez.

Todo esto, luego de que el liquidador de Sartor, Eduardo Godoy, pidió la revocación de todo el directorio, de manera de tener una nueva playa mayor de transición que negocie también acuerdos con la Casa de Estudios.

En ese sentido, ya se han ido conociendo nombres que estarán en el nuevo directorio, donde ya hay cuatro nombres confirmados en la nueva dirigencia de la concesionaria.

Cecilia Pérez dejará la presidencia de la U este viernes. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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Se mantendrán en el directorio pese a la revocación en la U

El fin de semana fue el diario La Tercera quienes confirmaron que el bloque del abogado José Ramón Correa mantendrá su dos puestos, con el propio abogado, además de José Miguel Insulza, dejando de lado la opción de abrir un cupo a Cecilia Pérez.

Pero fue esta jornada donde el medio Emisora Bullanguera profundizó en dos nombres más, que son los dos cupos que tiene la Universidad de Chile, que serán fundamentales en el nuevo proceso.

Andrés Weintraub Pohorille, además de Héctor Humeres Noguer, que ya venían en el directorio liderado por Cecilia Pérez, se mantendrán en sus asientos en Azul Azul.

Pese a esto, se espera que, el nuevo directorio cumpla con un nuevo contrato con la Casa de Estudios, lo que le podría dar nuevas atribuciones a los encargados de la Universidad y, no se descarta, que puedan sumar otro nombre a las filas.

Los nombres de los otros directores que sucederán a los del bloque Sartor los debe definir Eduardo Godoy para la junta de accionistas de Azul Azul, que será este viernes a contar de las 16.00 horas.