Matías Claro, presidente de Cruzados, comentó el complejo presente del Pitbull luego de su discusión con el DT.

Gary Medel está atravesando un complejo presente en Universidad Católica. Daniel Garnero lo tiene cortado tras una discusión entre ambos y todo apunta que el Pitbull no volverá a jugar en lo que resta de esta temporada 2026.

Para más remate el bicampeón de América finaliza su contrato ahora en diciembre, lo que pone todavía más cuesta arriba su continuidad en el club, sobre todo si Garnero es ratificado como entrenador.

Por lo mismo uno que tuvo que salir a dar algo de claridad en todo este entuerto fue Matías Claro, presiente de Cruzados. Pese que el dirigente apuntó en su momento que la discusión entre el jugador y el DT es algo que puede pasar en el fútbol, ahora le entregó todo su respaldo al estratega.

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La dirigencia de Universidad Católica le quita el piso a Gary Medel

En charla con La Tercera el mandamás de la UC aseguró que “siempre se dan este tipo de discusiones. No es la primera ni va a ser la última. Uno espera que todo funcione armónicamente, pero es un ambiente muy tenso. Garnero cuenta con todo el respaldo del directorio. Él es la autoridad sobre el plantel”.

Sobre lo que fue su dicho de que “a Gary lo queremos tal como es” de hace unos días, Claro ahora enfatizó en que “ese comentario lo hice desde una posición de empatía, pero no quita el apoyo irrestricto a Daniel Garnero y su cuerpo técnico”.

Gary Medel con Garnero en Universidad Católica en este 2026 apenas ha jugado 1103 entre todas las competencias. | Foto: Photosport.

“Nosotros sabemos que Gary es un referente, alguien que tiene tatuado el escudo de Católica en su pecho, que hizo todas las inferiores con nosotros, un ídolo, pero ha tenido un año muy complejo”, concluyó el presidente de Cruzados.

En esta temporada 2026 el Pitbull ha disputado un total de 19 partidos con los cruzados, siendo diez por la Liga de Primera, cuatro en Copa Libertadores, tres en la Copa de la Liga y dos en la Supercopa. Registra en total 1103 minutos de juego.

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En síntesis