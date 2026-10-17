El ex técnico de la U sorprendió con una declaración para los azules, además de explicar el cariño por el capitán que se retira.

Los hinchas de Universidad de Chile no han podido olvidar la campaña del técnico Gustavo Álvarez, a quien sacan a colación cada vez que el plantel de Fernando Gago tiene tropiezos.

En ese sentido, el actual entrenador de la Liga Universitaria de Quito, sorprendió a los bullangueros, al hablar desde Ecuador del cariño de la gente, además de la despedida de Marcelo Díaz.

“Por más que esto sea una profesión hay cosas que emocionan y valoro mucho cuando a uno se lo respeta, lo he dicho aquí. Agradecí a Ecuador por abrirme las puertas para trabajar, a Liga, el respeto de la gente, los medios y en Chile me pasó lo mismo”, explicó.

Gustavo Álvarez dedica palabras por el retiro de Marcelo Díaz en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Gustavo Álvarez habla de la despedida de Marcelo Díaz

Gustavo Álvarez suma su segundo club tras dejar Universidad de Chile, donde también tuvo un breve paso por San Lorenzo, donde salió por discrepancias con la dirigencia.

Pero siempre su mente vuelve a la U, donde asegura que fue feliz: “Es muy emocionante para mi que me recuerden, lo agradezco, pero mucho más valor como me trataron, en general. Un gran porcentaje, casi la totalidad de los medios, programas partidarios, el hincha en el estadio, en la calle, en el país me hicieron sentir el cariño siempre del primer al último día. Vivimos cosas emocionantes, dos títulos, así que voy a estar agradecido de por vida de la U, la gente que lo compone ,el hincha y a los que realmente quieren a la U”.

En ese sentido, también tuvo palabras para el retiro del fútbol de Marcelo Díaz, asegurando la importancia que tuvo en su equipo: “Cuando llegó al club la primera conversación que tengo fue con Marcelo, para traerlo como capitán, sentí que el plantel necesitaba un referente y lo demostró”.

“Vivimos dos años de muchas emociones, de todo tipo de emociones, pero siempre con mucho respeto profesional. Se retira, le deseo lo mejor, que lo que elija de ahora en más sea con éxito y lo haga feliz. Ya tendré la oportunidad de decírselo por teléfono o personalmente, lo respeto y aprecio mucho“, finalizó.