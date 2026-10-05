El capitán de los azules quiere llegar a los 300 partidos con la camiseta de la U, por lo mismo bromea para sumar minutos de acá al final de temporada.

Marcelo Díaz vive sus últimos partidos con la camiseta de Universidad de Chile, donde asegura que todavía tiene un último objetivo que cumplir antes del final de temporada.

En ese sentido, el capitán de los azules acumula 295 encuentros con la camiseta bullanguera, por lo que su meta es llegar a los 300 dentro de la cancha, con un mensaje a Fernando Gago.

Fue en el programa “Metamos Bulla” donde el Chelo Díaz sinceró su corazón para poner una tarea en sus últimos partidos en el club, por lo mismo apuntó al técnico: “Fernando, son cinco partidos…”.

Marcelo Díaz tiene chance de ser titular ante la baja de Charles Aránguiz y Barrera en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Marcelo Díaz busca llegar a los 300 partidos en la U

Marcelo Díaz disfruta los últimos momentos como jugador de Universidad de Chile, donde ya anunció que el 8 de diciembre vivirá su despedida del fútbol profesional.

Por lo mismo, antes de dar ese siempre difícil paso, quiere dejar una última meta como jugador de la U, ampliando su racha de partidos defendiendo la camiseta que tanto ama.

“No me falta nada, disfrutar los últimos meses que me quedan de contrato de trabajo de partido, pero sí tengo el objetivo, que no lo pusimos al principio de año, que es llegar a 300 partidos”, explicó.

En ese sentido, sabe que no hay muchas opciones, por lo mismo quiso mandarle un mensaje a Gago, para que lo haga sumar esta marca en lo que le queda en la U.

“Tengo 295, son cinco partidos, veremos si lo podemos lograr, es el último objetivo, no digo sueño, porque jamás pensé jugar 300 paridos por la U. Vamos hacer que sea solamente acá, no voy a ir a otro equipo a cumplir, quedan cinco, así que Fernando son cinco partidos, unos minutitos”, cerró.