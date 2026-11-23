Hugo Araya, el portero que llevó a los loínos de regreso a Primera, conversó con Redgol, donde contó que tiene de ídolo a Claudio Bravo y asegura que todavía no tiene contrato para 2027.

No hay duda que el gran héroe del ascenso y el título de Cobreloa fue el portero Hugo Araya, quien con sus manos permitió que el sueño de volver a Primera fuera una realidad para el equipo loíno.

Todavía con la emoción de las celebraciones, respondió al llamado de Redgol, donde asegura que aterriza con su familia todo lo que han vivido en las últimas horas.

“Con mucha tranquilidad, disfrutando con toda la familia, fue una locura la llegada a Calama, pero la verdad es para lo que nos preparamos todo el año, para salir campeón”, explicó.

¿Vienen buenas vacaciones?

No todavía nada. Estamos con la mente en lo que era el campeonato, ahora recién cayendo de eso y ver más adelante la situación con Cobreloa.

Tuvo una gran revancha con la camiseta de Cobreloa: ¿Seguirá en el club?

También todo se gana por rendimiento y, por ahora, no sabemos qué pasa el otro año. Yo terminé contrato con el último partido y, como digo, ahora a descansar y celebrar el momento, ya veremos qué viene.

Hugo Araya contuvo dos penales ante San Luis.

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Claudio Bravo su inspiración y la selección chilena

Hugo Araya cuenta que tiene un referente que está en la mente de todos en Chile en el puesto, por lo que es un camino que le gustaría seguir en el fútbol por todo lo que dejó en su carrera.

“Sí, siempre he dicho que mi ejemplo a seguir es Claudio bravo, por, obviamente, es el ejemplo y ser más cercano y por ser referente para Chile y como arquero”, explicó.

¿Y a nivel internacional?

Hay una cantidad de buenos arqueros, el puesto se ha ido valorizando mucho, más de lo que era en muchos años anteriores, que era un puesto más, y ahora tiene mayor relevancia. Cualquier arquero que juegue en Europa o los grandes equipos es ejemplo a seguir.

¿Le gustaría estar en la selección chilena?

Sí, obvio. Uno siempre se fije metas a corto y largo plazo, así que uno siempre lo tiene en mente poder vestir la camiseta de su país, estar convocado es importante.