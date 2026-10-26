Fernando Ortiz estaba evidentemente cortante ante las preguntas que se le realizaron tras el duelo de Colo Colo ante Palestino.

Se le acabó la racha ganadora a Fernando Ortiz al mando del banco de Colo Colo y su actitud cambió. Así quedó reflejado en conferencia de prensa tras el partido ante Palestino, a la cual asistió con evidente molestia.

Las preguntas las respondía casi como un trámite, con un montón de frases hechas. “Seguiremos trabajando”, “el deporte tiene estas cosas”, “mi cabeza está en el día viernes”, etc.

Se le consultó si el bajón del Cacique responde a un asunto colectivo o algo individual de los jugadores. “Un poco de todo”, manifestó.

Luego le preguntaron por Vozinha, arquero que tuvo una buena jornada a pesar del amargo resultado. “No me gusta hablar en lo personal”, fue la respuesta.

Ortiz se mostró cortante en conferencia de prensa

Tildan a Ortiz de no tener respeto

La conferencia, que fue transmitida en vivo por Cooperativa, tuvo al periodista Rodrigo Gómez en el estadio Santa Laura. “Las respuestas hay que sacarlas con tirabuzón“, señaló, calificando el momento de incómodo.

Patricio Muñoz, quien comentó el partido, fue más allá con la actitud de Ortiz, quien durante toda la conferencia mostró una actitud de que era un cacho responder preguntas.

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“Te pasaste, una dinámica incómoda, no tiene un mínimo de respeto por quien mira, escucha. El hincha de Colo Colo merece algo un poquito mejor“, fue la crítica por lo sucedido tras el duelo ante Palestino.

Ortiz deberá enfocarse en lo que será el duelo del viernes, ante la U. de Concepción, en el que los albos necesitan volver al triunfo para empezar a amarrar un título que se puso jabonoso.