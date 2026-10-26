Jano (30°) se verá las caras por tercera vez en este 2026 ante el español (11°). Ahora será en Suiza.

Alejandro Tabilo vuelve a la cancha. Esta vez lo hace en el ATP 500 de Basilea, donde tendrá un muy complejo debut: Rafael Jodar será su primera valla en Suiza.

Jano deja en el espejo retrovisor la gira por Asia, la cual culminó con la eliminación ante Pablo Carreño Busta en el Masters 1000 de Shanghái el pasado 10 de octubre. Ahora tendrá que verse las caras nuevamente ante Jodar, con quien parece tener una historia especial en este 2026.

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo vs Rafael Jodar?

Por ahora este encuentro no irá por televisión, por lo que la única opción para verlo será por la aplicación de streaming Disney+.

¿A qué hora es el duelo del ATP 500 de Basilea?

El partido entre Alejandro Tabilo y Rafael Jodar está fijado para este martes 27 de octubre a las 10:00 horas de Chile.

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El cuarto partido del año

En líneas generales Alejandro Tabilo ha tenido un positivo rendimiento en esta temporada 2026. Sigue en la élite del tenis mundial y actualmente es el 30° del ranking ATP, siendo además la raqueta N°1 de Chile. En las semanas finales de este año intentará seguir sumando puntos.

En la primera ronda del ATP 500 de Basilea, Tabilo tendrá que verse las caras ante un “viejo conocido” de este 2026: Rafael Jodar. El chileno nuevamente se medirá contra el español, a quien ya ha enfrentado en tres ocasiones durante esta temporada.

Tabilo jugará otra vez con Jodar en este 2026. Imagen: Getty

Jodar ha ganado dos partidos, mientras Tabilo se quedó con el restante. Ahora en tierra helvética podría el chileno igualar el registro ante el español, quien también fue verdugo de Chile en Copa Davis. Un duelo con mucha historia para el circuito ATP en este año.