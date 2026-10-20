El gigantesco salto de Nicolás Jarry en el ranking ATP tras su triunfo ante Tomás Barrios en Cali

El tenista chileno volvió a la actividad con una importante victoria que lo hace avanzar muchos peldaños en el escalafón mundial.

Tras largos seis meses alejado de las canchas, Nicolás Jarry (854°) volvió al circuito ATP y lo hizo con una trabajada victoria, ante el también chileno Tomás Barrios (151°), por la primera ronda del Challenger de Cali, Colombia.

El Príncipe, que ingresó al cuadro principal del torneo colombiano gracias a una invitación, derrotó al chillanejo por un apretado 6-4, 6-7(3) y 6-2 y así avanzó a segunda ronda.

Tras el triunfo, Jarry indicó que “en el partido había que estar muy firme mentalmente, muy tranquilo, y eso es lo que me tiene más contento, lo tranquilo que logré estar, aceptando cada situación”.

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Nicolás Jarry avanza muchos puestos en el ranking ATP

Como Nicolás Jarry está tan abajo en el ranking ATP por su largo tiempo alejado de las canchas, una victoria lo hace avanzar muchos peldaños y justamente eso fue lo que ocurrió.

El ex número 1 del tenis chileno empieza a escalar posiciones en el listado mundial y ahora es el nuevo 783° del mundo, creciendo 71 puestos gracias a su victoria ante Tomás Barrios.

Nicolás Jarry avanza en el ranking ATP. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Nicolás Jarry si gana en la segunda ronda del Challenger de Cali seguirá avanzando en el ranking mundial, ya que si triunfa en su venidero encuentro quedará cerca del lugar 733° del orbe.

Ahora, Nicolás Jarry jugará contra el ganador del duelo entre Matheus Pucinelli (240°) y José Pereira (742°).