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Tenis

“Mientras haya una oportunidad”: Nicolás Jarry deja atrás rebelde lesión y ya tiene fecha de retorno a las canchas

El chileno recibió Wild Card para jugar Challenger en Ecuador y fue anunciado como gran estrella del torneo.

Por Felipe Pavez Farías

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Nico Jarry vuelve a competir en Ecuador
© PhotosportNico Jarry vuelve a competir en Ecuador

Una importante noticia recibe el tenis nacional. Esto porque Nicolás Jarry vuelve a las canchas y lo hará en importante torneo del continente durante este mes de octubre.

El ahora tenista número 859° deja atrás una rebelde lesión en su codo derecho para retomar la senda de éxitos que lo llevaron a estar entre los 16 mejores del circuito ATP. 

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El último partido del chileno fue en abril en el Challenger de Oeiras 3 en Portugal. Esto se registró ante Elmer Moller. Al danés lo venció por 6-2, 3-6 y 6-0. Tras ello, se retiró del torneo en octavos de final por la lesión en su codo derecho.

La dolencia se extendió más de lo imaginado y esto hasta impidió su participación en la serie de Copa Davis ante España. Pese a ello, el Nico recalcó que su objetivo es volver a las canchas. 

“Quiero seguir jugando todo lo que me deje el cuerpo. Por ahora puedo y va a ser de otra manera, pero mientras haya una oportunidad, la voy a tomar”, enfatizó a Radio ADN.

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Ahora Nicolás Jarry vuelve al circuito profesional y lo hará en el Challenger de Guayaquil que empieza el 25 de octubre y tiene su final el 1 de noviembre. Uno de los principales torneos antes del cierre de temporada. 

Recibió una wild card y jugará el cuadro principal del Challenger de Guayaquil Copa”, recalcó la cuenta oficial del torneo. Jarry fue destacado como ex 16° del ranking, además de los tres títulos, finalista del Masters de Roma y victorias históricas ante Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Alexander Zvverev. 

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Además del chileno, se confirma la presencia de Román Burruchaa, Camilo Uno Carabelli, Hugo Dellien, Federico Coria, Francisco Comesaña y Juan Pablo Varillas. Por su parte, Tomás Barrios Vera también estará en la 22° edición del torneo. 

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