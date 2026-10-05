Más de 992 mil reproducciones: Daniil Medvedev sufre insólita eliminación en el ATP de Pekín

El tenista ruso quedó eliminado ante Novak Djokovic por un pelotazo a un espectador, lo que dejó al afectado con una lesión en su ojo.

La semifinal del ATP de Pekín pasará a la historia por su insólita definición. Esto porque Daniil Medvedev fue eliminado de la definición por un pelotazo contra un fanático. Lo que finalmente benefició a Novak Djokovic que ahora disputará la final del torneo.

El primer set fue para el serbio por 7-5. Luego en la segunda manga lideraba por 5-3 y se disponía con su saque a buscar el triunfo. Sin embargo, el partido tomó otro rumbo cuando quedaron 15-15.

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¿Qué pasó? Djokovic ganó su punto, y logró igualar al ruso. Tras el rebote en la parte posterior de la cancha, Medvedev golpeó la pelota casi por un acto reflejo.

Pero lo que nadie imaginó fue que la pelota pasó la parte frontal de la cancha y llegó hasta la zona de los fanáticos. La peor parte la sacó un espectador que por estar en primera fila recibió el pelotazo en su ojo izquierdo. Registro que publicó la cuenta de Tennis TV y de inmediato superó las 992 mil reproducciones.

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Pese a las disculpas de Daniil, el juez de silla el sueco Mohamed Lahyani, se apegó al reglamento y confirmó la descalificación del ruso. Lo que dio por terminada la semifinal antes de lo imaginado.

Incluso Novak Djokovic salió a defender a su rival, ya que en el US Open del 2020 también vivió una situación idéntica. “Estoy en shock. Entiendo lo que se siente al ser descalificado en un partido importante. Estoy seguro de que Daniil no tenía intención de hacerlo”, agregó el serbio que este martes definirá al campeón del torneo ante Alex De Minaur.

Las sanciones para Daniil Medvedev por pelotazo en el ATP de Pekín

El tenista ruso de inmediato entregó sus disculpas por su lamentable cometido. “Estoy intentando ponerme en contacto con él, si él quiere, porque me gustaría poder hablar con él en persona, saber cómo se encuentra y disculparme directamente”, recalcó Daniil Medvedev tras el termino del partido.

“Fue un accidente, no fue por frustración. No intento pegarle fuerte y, evidentemente, tampoco quería darle a nadie. Pero terminó golpeándole y me siento realmente mal. Espero poder encontrarme con él y compensarle de alguna manera. Lo demás ya pasará”, agregó.

El tema es que esta descalificación le saldrá más que salado. De partida pierde 200 puntos, además se le restarán los $219.295 dólares que había ganado hasta esta instancia. Incluso no se descarta que desde la organización se aplique otra multa por su accionar.