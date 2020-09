Novak Djokovic saca el habla y se muestra muy dolido tras ser descalificado del US Open: “Esto me tiene triste y vacío”

El mundo del tenis quedó impactado hoy: el número 1 del mundo y favorito para ganar el US Open. Novak Djokovic, fue descalificado en su partido ante el español Pablo Carreño por golpear con un pelotazo a una jueza de línea gesto que, si bien fue involuntario, no tiene dobles lecturas en el reglamento del deporte blanco.

Tras el partido, Nole masticó la frustración y el enojo y no atendió a los medios en rueda de prensa (por lo que arriesga otra multa), pero sí se desahogó a través de sus redes sociales con un extenso comunicado, donde se disculpó con la jueza, con la organización del US Open y manifestó que debe sacar muchas lecciones en limpio tras tremendo condoro.

“Toda esta situación me ha dejado triste y vacío. He consultado con el torneo y me han dicho que gracias a Dios, la juez de línea está bien. Me disculpo enormemente de haberle causado tal estrés. Fue sin intención y estuvo mal”, manifestó el serbio.

“Respecto a la descalificación, necesito reflexionar y trabajar en la decepción que siento ahora mismo, darle la vuelta a todo y convertirlo en una lección en mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano”, profundizó.

Finalmente, Djokovic expuso que “pido disculpas al US Open y a todos aquellos involucrados con el torneo por mi comportamiento. Agradezco a mi equipo y a mi familia por su apoyo y a mis fans por estar siempre ahí. Gracias y lo siento mucho”.

Novak Djokovic preocuado por la jueza de línea que golpeó de un pelotazo sin intención, pero que le costó la descalificación del US Open. | Foto: Getty Images

El reglamento es muy estricto y, además de la descalificación, Nole sufrirá la resta de puntos que había sumado hasta esta etapa del US Open y, de paso, deberá devolver el dinero conseguido en el certamen. Afortunadamente, la jueza está biena.

Éste es el comunicado original y en inglés de Novak Djokovic: