Las fuertes lluvias en la zona central de nuestro país podrían ser una piedra en el zapato para el partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. Y es que el agua no ha parado de caer, lo que tiene en veremos el desarrollo del compromiso por la Copa Chile 2026.
Tal y como se adelantó, a eso de las 15:00 se activaron nuevamente las lluvias, tras unas horas de cierta paz, situación que no ha variado y que no variará para el partido entre albos y albiverdes.
Sin ir más lejos, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, RM y O’Higgins. Y ojo, que la cancha del Monumental ya ha sido un tema por su mal estado en las últimas semanas.
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¿Se juega el Colo Colo vs Puerto Montt a pesar de las lluvias?
Francisco Soriano, árbitro principal para este compromiso, tendrá junto a su equipo de jueces la última palabra. A poco menos de tres horas del inicio del partido será él quien debe evaluar el terreno de juego y ver si está en condiciones de que se juegue.
El Estadio Monumental ha recibido una fuerte lluvia en estas últimas horas. | Foto: Photosport.
También hay que tomar en cuenta que el clima no variará durante el compromiso, ya que recién se espera que comiencen a cesar las lluvias ya bien entrenada en la madrugada del miércoles 7 de octubre.
¿A qué hora juega Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?
Este choque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile está pactado para hoy martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Cabe recordar que el Cacique ganó por 1-0 en la ida jugada en el sur.
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En síntesis
- Francisco Soriano evaluará la cancha del Monumental tras las lluvias en Santiago.
- Colo Colo enfrentará a Puerto Montt hoy martes 6 de octubre a las 20:30.
- La Dirección Meteorológica de Chile emitió alerta para Coquimbo, Valparaíso, RM y O’Higgins.