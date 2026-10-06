El choque entre albos y albiverdes está programado bajo un fuerte sistema frontal que podría complicar su desarrollo. Los árbitros ya evalúan si el partido está condiciones de jugarse.

Las fuertes lluvias en la zona central de nuestro país podrían ser una piedra en el zapato para el partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. Y es que el agua no ha parado de caer, lo que tiene en veremos el desarrollo del compromiso por la Copa Chile 2026.

Tal y como se adelantó, a eso de las 15:00 se activaron nuevamente las lluvias, tras unas horas de cierta paz, situación que no ha variado y que no variará para el partido entre albos y albiverdes.

Sin ir más lejos, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, RM y O’Higgins. Y ojo, que la cancha del Monumental ya ha sido un tema por su mal estado en las últimas semanas.

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¿Se juega el Colo Colo vs Puerto Montt a pesar de las lluvias?

Francisco Soriano, árbitro principal para este compromiso, tendrá junto a su equipo de jueces la última palabra. A poco menos de tres horas del inicio del partido será él quien debe evaluar el terreno de juego y ver si está en condiciones de que se juegue.

El Estadio Monumental ha recibido una fuerte lluvia en estas últimas horas. | Foto: Photosport.

También hay que tomar en cuenta que el clima no variará durante el compromiso, ya que recién se espera que comiencen a cesar las lluvias ya bien entrenada en la madrugada del miércoles 7 de octubre.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

Este choque por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile está pactado para hoy martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Cabe recordar que el Cacique ganó por 1-0 en la ida jugada en el sur.

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En síntesis