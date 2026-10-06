El Cacique recibe a los albiverdes en el Estadio Monumental buscando un paso a las semifinales de la Copa Chile.

Colo Colo vuelve a la acción en esta Copa Chile para jugar ante Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final. El Cacique buscará en el Estadio Monumental ratificar el 1-0 de la ida en el sur y así sellar su paso a la ronda de los cuatro mejores del certamen doméstico.

Al frente estará un equipo que viene atravesando un irregular momento en la Primera B. Y es que además de la derrota ante Colo Colo, los albiverdes viene de caer por 3-0 en su visita a Copiapó el pasado fin de semana, resultado que los tiene fuera de los puestos de liguilla en nuestra división de plata.

Por lo mismo, el favoritismo para el equipo de Fernando Ortiz es casi total para lograr la clasificación a la semifinales, instancia donde ya espera O’Higgins por este lado del cuadro tras dejar en el camino a Deportes Concepción.

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¿A qué hora juega Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

Los albos se verán las caras ante Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile hoy martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

Será O’Higgins el rival en las semifinales de Copa Chile para quien venza entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. | Foto: Photosport.

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs Deportes Puerto Montt por la Copa Chile 2026?

Este duelo por la Copa Chile irá por televisión en la señal de TNT SPORTS Premium. Además será transmitido de manera online y por streaming a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

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En síntesis