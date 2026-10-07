Los titulares salvaron a Coquimbo Unido: triunfo ante Cobreloa y saca pasajes para los cuartos de Copa Chile

Hernán Caputto recurrió a Guido Vadalá y Luis Riveros para dar vuelta el marcador y meterse en la siguiente fase del torneo. Ahora espera por Colo Colo.

Coquimbo Unido apretó el acelerador justo a tiempo para lograr la calificación a cuartos de final de Copa Chile. Es que pese a la ventaja en el duelo de ida, Cobreloa fue un equipo duro de roer y puso sobre las cuerdas al equipo de Hernán Caputto.

En el primer partido, los piratas vencieron por 2-1 en el Estadio Zorros del Desierto. Por lo mismo, los mineros presentaron un equipo alternativo. Si hasta Mario Salas decidió quedarse en Calama.

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Pese a ello, Cobreloa dio la sorpresa en el cierre de la primera etapa. Vicente Conelli aprovechó una mala salida de Gonzalo Flores y marcó el 1-0 para la visita. Lo que despertó los fantasmas de una posible definición a penales en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Sin embargo, Caputto no estaba para sustos y tiro toda la carne a la parrilla. Por lo mismo, decidió el ingreso de Guido Vadalá y Luis Riveros para remontar el marcador.

Lo que de inmediato trajo sus frutos. En el 57’, el paraguayo Riveros sacó a relucir su olfato goleador y tras un mal despeje de Hugo Araya puso el 1-1.

Pero todavía faltaba la guinda de la torta. En el 69’, Vadalá encaró hacia el arco de Cobreloa y dejando en el camino a toda la zaga rival, llegó hasta el área para con potente remate cruzado anotar el 2-1 definitivo.

“Con algunos cambios logramos encontrar la calma. También se sumaron jugadores jóvenes. Más que un café cargado, les hice ver lo que teníamos que mejorar y me pone contento que pasamos ganando los dos partidos”, recalcó Hernán Caputto aliviado tras lograr un nuevo triunfo con el aurinegro.

El fixture de Coquimbo nido: cuartos por Copa Chile y Colo Colo por Liga de Primera

Ahora Coquimbo Unido pasa a cuartos de final de Copa Chile y en la próxima fase se mide ante Unión La Calera, llave que ya se registró en la Copa de la Liga. Lo que está pendiente a la programación respectiva de la ANFP.

En tanto, el domingo 11 de octubre por la Liga de Primera recibe a Colo Colo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Duelo que está fijado para las 15:00 horas y que será clave para seguir soñando con copas internacionales para los piratas.