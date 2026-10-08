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Liga de Primera 2026

Programación Fecha 24 Liga de Primera 2026: Agenda de partidos, horarios y dónde ver el fútbol chileno

Revisa el detalle con la programación completa de la 23° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

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Programación fecha 24 Liga de Primera.
© Photosport.Programación fecha 24 Liga de Primera.

La Fecha 24 de la Liga de Primera 2026 tendrá partidos clave por el título, los cupos internacionales y la permanencia. El líder Colo Colo visitará a Coquimbo Unido.

Mientras Universidad Católica recibirá a Audax Italiano y Universidad de Chile enfrentará a Ñublense. En la lucha por evitar el descenso, destacan Cobresal y Universidad de Concepción, y Deportes Concepción ante Unión La Calera.

Colo Colo se mantiene lider del campeonato nacional con 54 puntos.

Colo Colo se mantiene lider del campeonato nacional con 54 puntos.

Programación Fecha 24 del Campeonato Nacional 2026

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

  • Cobresal vs. Universidad de Concepción – 15:00 horas, Estadio El Cobre.
  • Huachipato vs. O’Higgins – 17:30 horas, Estadio Huachipato.
  • Universidad Católica vs. Audax Italiano – 20:00 horas, Claro Arena.
Colo Colo vs. Coquimbo Unido: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera 2026

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Colo Colo vs. Coquimbo Unido: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera 2026

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

  • Everton vs. Deportes La Serena – 12:30 horas, Estadio Sausalito.
  • Coquimbo Unido vs. Colo Colo – 15:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
  • Deportes Concepción vs. Unión La Calera – 17:30 horas, Ester Roa Rebolledo.
  • Deportes Limache vs. Palestino – 20:00 horas, Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

LUNES 12 DE OCTUBRE

  • Universidad de Chile vs. Ñublense – 17:00 horas, Estadio Codelco El Teniente.

Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max. 

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

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