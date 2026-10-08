La Fecha 24 de la Liga de Primera 2026 tendrá partidos clave por el título, los cupos internacionales y la permanencia. El líder Colo Colo visitará a Coquimbo Unido.
Mientras Universidad Católica recibirá a Audax Italiano y Universidad de Chile enfrentará a Ñublense. En la lucha por evitar el descenso, destacan Cobresal y Universidad de Concepción, y Deportes Concepción ante Unión La Calera.
Colo Colo se mantiene lider del campeonato nacional con 54 puntos.
Programación Fecha 24 del Campeonato Nacional 2026
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
- Cobresal vs. Universidad de Concepción – 15:00 horas, Estadio El Cobre.
- Huachipato vs. O’Higgins – 17:30 horas, Estadio Huachipato.
- Universidad Católica vs. Audax Italiano – 20:00 horas, Claro Arena.
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DOMINGO 11 DE OCTUBRE
- Everton vs. Deportes La Serena – 12:30 horas, Estadio Sausalito.
- Coquimbo Unido vs. Colo Colo – 15:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
- Deportes Concepción vs. Unión La Calera – 17:30 horas, Ester Roa Rebolledo.
- Deportes Limache vs. Palestino – 20:00 horas, Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
LUNES 12 DE OCTUBRE
- Universidad de Chile vs. Ñublense – 17:00 horas, Estadio Codelco El Teniente.
Todos los partidos los podrás ver en TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.