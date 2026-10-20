Nicolás Jarry regresó al circuito tras luego de seis meses y venció a Tomás Barrios en el challenger de Cali.

El año de Nicolás Jarry (854°) ha sido para el olvido, debido a la poca competencia producto de la lesión en el codo derecho que lo aquejó. Algo que espera haber enterrado.

Así al menos lo demostró en el challenger de Cali, donde jugó tras más de seis meses. Su rival en primera ronda fue Tomás Barrios (151°), compatriota con el que tuvo un duelo muy ajustado.

Nico logró vencer en tres sets por 6-4, 6-7(3) y 6-2, clasificando a segunda ronda y quedando con una grata sensación tras regresar al circuito.

Jarry venció en el primer partido de Cali

Jarry queda feliz por regresar con un triunfo

Jarry señaló que “quedé muy contento con mi actitud, con mi desempeño, con mi juego, mi estado mental. Fue duro el partido con Tomy que devuelve muy bien. En esta superficie mete mucha presión y fueron muchos breaks“.

Destacó que “en el partido había que estar muy firme mentalmente, muy tranquilo, y eso es lo que me tiene más contento, lo tranquilo que logré estar, aceptando cada situación”.

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“Terminé jugando un buen nivel. Pero sobre todo fue la competencia, el juego. No es fácil jugar aquí en Cali, es bien especial, sobre todo cuando es de noche, con la luz y hay altura, se frena la bola, pero también pica alto”, detalló.

Señaló eso sí que “del codo no estoy del todo bien, pero lo vamos manejando” y que incluso eso lo hizo dudar antes del partido ante Barrios.

“Hoy (ayer) día en la mañana volví a tener sensaciones que no las tenía hace mucho. El último parón fueron seis meses. El año pasado paré tres. Ha sido bastante intermitente la cosa, pero espero haber encontrado la solución al respecto, haber hecho los cambios necesarios y haber puesto el trabajo adecuado”, manifestó Jarry.