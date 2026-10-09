Iván Sandrock, entrenador de los nortinos, habló con RedGol y desclasificó la interna del equipo que pelea en Primera B y en los tribunales de la ANFP.

San Marcos de Arica ha dado que hablar este año dentro y fuera de la cancha. Por un lado, el equipo sigue en posiciones de liguilla de ascenso en la Primera B, con un campañón que los tuvo incluso peleando el título.

Sin embargo, administrativamente han tenido que lidiar con el fantasma del descenso y hasta la desafiliación. Así lo solicitó la propia ANFP en su segunda denuncia, acusando presunta documentación falsa por su panorama financiero.

Ya librando de la primera denuncia, donde solo tuvo castigo económico, el equipo se enfoca en lo deportivo. Iván Sandrock vive un gran presente como entrenador nortino y alzó la voz, avisando que confía en lograr el ascenso a Liga de Primera.

DT de San Marcos de Arica golpea la mesa

En diálogo con RedGol, Iván Sandrock reconoció que el plantel vivió días complejos tras las dos denuncias buscando sacarlos de Primera B. Sin embargo, el DT revelación del torneo “lo dio vuelta” y ocupó ese caso para motivar a sus dirigidos.

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“Eso habla de las convicciones con las que se estaba trabajando, porque en esa seguidilla de derrotas era como para descolocarse y desenfocarse. El equipo siempre estuvo dispuesto y (la denuncia) hoy día ya lo hemos llevado a un tema motivacional”, aseguró.

El DT nortino explicó que ya no se marean con las amenazas en los escritorios, ya que “mientras nosotros defendamos lo deportivo en la cancha, tenemos que estar al frente de esa situación. Las únicas herramientas que tenemos son los 90 minutos cada fin de semana”.

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“Las últimas noticias que han salido han terminado motivando hacia no querer ser sentirse tocado. Los muchachos lo tomaron como una inyección de adrenalina cada noticia, así que nos vino bien. Vamos a clasificar”, cerró.