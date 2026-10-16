Luego de varias semanas descartado, el argentino Claudio Aquino por fin entrena con normalidad y podría estar disponible para enfrentar a Palestino.

Colo Colo afrontará meses claves en los dos frentes que tiene en este cierre del año. Los albos quieren ir por todo, ya que siguen líderes en la Liga de Primera 2026 y en la Copa Chile están a un tiempo de sellar su paso a la semifinales.

Por lo mismo, Fernando Ortiz quiere tener el mayor contingente posible para no ceder ninguna ventaja. En ese sentido y afortunadamente, para estos desafíos que se vienen el argentino tendrá un regreso importante.

Hablamos de Claudio Aquino, quien lleva más de dos meses fuera de acción luego de sufrir una sobrecarga en su rodilla y que incluso sano apenas ha sido utilizado por el DT en esta temporada 2026.

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Claudio Aquino alista su vuelta en Colo Colo

El volante argentino ya trabaja con normalidad en el Estadio Monumental y está en buenas condiciones físicas para ser considerado por Ortiz. Ahora, será decisión del entrenador si quiere o no contar con sus servicios en el mediocampo.

Claudio Aquino ya está en condiciones de ser considerado por Fernando Ortiz en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Cabe recordar que Aquino no juega desde el 9 de agosto, jornada en que apenas vio acción en cuatro minutos en la victoria por 2-1 sobre Unión La Calera. De ahí en más, ha visto por TV los partidos por la Liga de Primera y la Copa Chile del Popular.

En esta temporada el mediocampista registra 18 partidos con el Cacique, siendo 15 por la Liga de Primera y tres por la Copa de la Liga. Suma dos goles y cuatro asistencias en apenas 757 minutos de acción.

Los próximos partidos de Colo Colo

El Cacique a la acción para jugar los 45 minutos restantes ante Puerto Montt por la Copa Chile este martes 20 de octubre a las 18:00 horas en el Monumental.

Por su parte en la Liga de Primera los albos enfrentarán por la fecha 25 a Palestino el domingo 25 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

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En síntesis