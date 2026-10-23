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Copa de la Liga

La quinta es la vencida: inicia venta de entradas para final de Copa de la Liga con estadio y fecha confirmados

Definición entre Coquimbo y O'Higgins fue nuevamente programada. Socios y abonados pueden adquirir sus tickets por ahora.

Por Nelson Martinez

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Final del torneo ha sido postergada en múltiples ocasiones.
© Campeonato Chileno.Final del torneo ha sido postergada en múltiples ocasiones.

La Copa de la Liga tiene todo listo para su súper final, luego de cuatro intentos fallidos por realizarse. Entre Valparaíso (julio y después octubre), el Claro Arena (Octubre) y Santa Laura (octubre), la quinta pareciera ser la vencida para la definición.

Es que la ANFP programó el encuentro entre Coquimbo y O’Higgins para este sábado 14 de noviembre, en el Estadio Santa Laura. El duelo se jugará a las 18.30 horas, siempre y la Delegación Presidencial así lo permita.

Y si quedaban dudas de que esa es la fecha definitiva, la cuenta Campeonato Chileno lanzó la preventa de entradas. Esta es exclusiva para socios y abonados de ambos equipos.

¿Dónde comprar las entradas para la final de Copa de la Liga?

Las entradas para la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo y O’Higgins se pueden comprar en Punto Ticket, desde este viernes 23 de octubre. En su primer día solo pueden adquirir tickets los socios y abonados de ambos elencos.

Photosport

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Coquimbo ocupará el sector norte del estadio Santa Laura, mientras O’Higgins hará lo propio en la zona sur. El encuentro tiene, por ahora, un aforo autorizado de 12 mil espectadores.

La buena noticia de tanto aplazamiento la tuvieron en Rancagua. Es que el Capo de Provincia recuperó a lesionados que fueron claves en la brillante campaña internacional, por lo que podrían estar para el duelo de noviembre.

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Felipe Ogaz, Miguel Brizuela y Luis Pavez entrenan con normalidad, mientras se espera por la recuperación de Juan Leiva, quien tuvo un desgarro ante Deportes Concepción. Los celestes deben ahora pelear el mantenerse en Primera, cuando enfrenten este sábado a Cobresal (20.00 horas en Rancagua).

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