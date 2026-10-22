Luego de confirmar que recibirá a Everton en Rancagua, los hinchas mastican la rabia de un acuerdo que los aleja del estadio.

Universidad de Chile confirmó que nuevamente no podrá ser local en el Estadio Nacional, cuando este lunes reciba a Everton en el estadio El Teniente de Rancagua por la Liga de Primera 2026.

Mismo escenario en que tuvo que albergar el duelo ante Ñublense, donde vencieron por 6-0, por el cambio de logística por el uso del reducto de Ñuñoa con los conciertos de BTS.

Si a eso se le suma que, en el suspendido partido ante Deportes Antofagasta estaba confirmado Santa Laura, además que no es seguro que pueda recibir a Cobresal en el Nacional, hay una promesa que claramente no se le cumplió a los hinchas de la U.

La U había avisado que el abono 2026 cubría los partidos de la Liga de Primera. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también U de Chile puede salir del Estadio Nacional hasta el mes de diciembre

La U suma un segundo partido en Rancagua

Fue el 13 de enero cuando se conoció el modelo de abonos para los hinchas de Universidad de Chile para la temporada 2026, donde se destacaba que se había asegurado el Estadio Nacional.

Así también lo dejó por escrito el diario La Tercera en una nota: “El principal eje es la garantía de 15 partidos como local en el Estadio Nacional en la Liga de Primera”.

“Según la revisión de fechas del Torneo Nacional, se prevé que la U podrá ser local en todos sus partidos, incluso con la existencia de eventos, a no ser que haya reprogramaciones por situaciones de fuerza mayor y que sea determinado por las autoridades, explican desde la concesionaria”, explicaban.

Algo que, con el correr de las fechas tuvo que variar por el uso del Estadio Nacional, quienes tras los tres masivos conciertos de BTS, ahora se preparan para Iron Maiden y el show de cierre de la Teletón.

Eventos que podrían hacer que la U vuelva a Ñuñoa recién en diciembre, para cerrar su participación en el torneo en la última fecha, donde debe recibir a La Calera.