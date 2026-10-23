Pintita se refirió a las constantes pausas que tiene el fútbol chileno en su calendario.

El campeonato chileno está más cortado que zapallo de feria. Una situación que complica a los entrenadores, aunque Fernando Gago se toma con más calma la situación en Universidad de Chile.

El último encuentro del Romántico Viajero fue el 12 de octubre, cuando golearon por 6-0 a Ñublense en Rancagua por la Liga de Primera. Después de una actuación así, cualquier equipo quiere seguir con ritmo, pero en el Bulla no han tenido esa oportunidad.

La sinceridad de Gago

La U debía jugar el pasado miércoles la vuelta de cuartos de final de Copa Chile contra Antofagasta, pero por el frente de mal clima se suspendió. Si bien desde varios lugares han reclamado por las interrupciones, la verdad es que Fernando Gago ve el vaso medio lleno e intentó mostrar las cosas positivas que le permite.

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“Soy participe que los ritmos de entrenamiento y en la semana son mas importantes que el partido en sí. En determinados momentos, cuando un equipo agarra forma, tiene partidos continuos o cuando pierde necesita revancha. Acá los entrenamientos deben ser buenos para que el nivel no bajen hasta el partido“, comenzó diciendo el ex Real Madrid.

“Desde planificación esta bueno pensar que tengo más días y a veces menos días. Por eso damos días libres, porque el jugador también tiene que descansar o significa cargas innecesarias. Depende cómo se vea, esta bueno o no. Se recuperan jugadores lesionados, nosotros tenemos casi todos, hoy los tenemos todos disponibles“, destacó el entrenador argentino.

U. de Chile marcha en el segundo lugar de la Liga de Primera, a 9 puntos de Colo Colo. Imagen: Photosport

Universidad de Chile enfrentará el lunes 26 de octubre a Everton en Rancagua. Los Azules intentarán seguir por la senda del triunfo y esperan un tropiezo de Colo Colo frente a Palestino. Así, se podrían ilusionar con el título. De todos modos, Gago llamó a que no se posterguen partidos de forma tan desordenada.

“Entiendo que la liga tiene que tener un cierto orden de saber cuándo se juega, qué días libres, qué día de partidos y eso es normal, también que el jugador y los presidentes tomen determinaciones para tener orden y no que se suspenda hoy, mañana se juega, planificar es bueno para tener una liga competitiva“, cerró Fernando Gago.