El entrenador asegura que, más allá del viaje a Rancagua, lo que busca es que la cancha esté en buenas condiciones para jugar.

Universidad de Chile se empieza a olvidar por un tiempo de su localía en el Estadio Nacional y asume que comenzará a jugar fuera de Santiago, en el estadio El Teniente de Rancagua.

Tal como pasó ante Ñublense, donde no se pudo ocupar el reducto de la comuna de Ñuñoa por los recitales de BTS, las reparaciones y los siguientes show de Iron Maiden y la Teletón, hace que los azules repitan la receta.

Por lo mismo, el lunes recibirán a Everton en la cancha de O’Higgins, donde por primera vez el técnico Fernando Gago saca la voz por el cambio de escenario: ¿Les conviene?

Fernando Gago aprueba la cancha de Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Gago aprueba la cancha de Rancagua para la U

Fernando Gago se toma con calma el cambio de estadio para la localía de Universidad de Chile, dejando en claro que busca una buena cancha para el juego de su equipo.

Con el Estadio Nacional cerrado para los azules, lo que puede ser hasta diciembre, el argentino asegura que la idea es darle al equipo una superficie acorde a lo que necesitan.

“Veremos que hay muchas situaciones externas a lo del campo de juego. Para mi la prioridad es que esté bien, acorde a lo que trabajamos. Cuando uno es visita quizás no está de la misma forma, por distintos cuidados”, explica.

Por lo mismo, deja en claro lo que necesita: “Si intento que la cancha que nos toque jugar, si es acá, allá o dónde sea, es que el estadio tiene que estar en condiciones por los jugadores que tenemos nosotros”.

Mira las declaraciones de Gago en U de Chile: