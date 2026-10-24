El Cacique afina los últimos detalles para visitar a los Árabes por la fecha 25 de la Liga de Primera.

Colo Colo retoma la Liga de Primera y no quiere dejar escapar puntos en su lucha por el título. Los Albos visitarán a Palestino por la fecha 25, para retomar los triunfos y dar otro paso hacia la estrella 35.

El Cacique llega como líder exclusivo del campeonato, con nueve puntos de ventaja sobre Universidad de Chile, su más cercano perseguidor. Con 18 unidades todavía en disputa, una victoria es importante para mantener la pelea por la corona.

Fernando Ortiz probó una formación con varios cambios, según informó el medio Cacique Pasión. En el último entrenamiento se ensayó un esquema 3-4-3, con novedade en el arco, mediocampo y el ataque.

Vozinha sería titular ante el conjunto árabe.

La formación que prepara Colo Colo ante Palestino

La principal sorpresa sería la presencia de Vozinha como titular, en reemplazo de Gabriel Maureira. También aparecen desde el arranque Gedeón Díaz y Lautaro Pastrán, quienes tendrían la oportunidad de sumar minutos.

Estos movimientos dejarían fuera de la oncena a Maureira, Tomás Alarcón y Diego Ulloa. La formación que ensayó el Cacique sería con Vozinha en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Gedeón Díaz en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ataque.

De todas formas, se trata de la oncena probada durante los entrenamientos y no de una formación confirmada oficialmente.

ver también ¿Se aleja de Colo Colo? Filtran oferta para renovar a Vidal con brutal rebaja de sueldo

Colo Colo recupera alternativas para enfrentar a los Árabes

Otra noticia positiva para Ortiz es que podrá volver a contar con Maximiliano Romero y Claudio Aquino, quienes se recuperaron y están disponibles para el compromiso.

La única baja que lamenta el cuerpo técnico es la de Marcos Bolados, quien continúa al margen por un desbalance muscular.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Palestino?

El Cacique visitará a Palestino este domingo 25 de octubre, a las 17:30 horas, en el Estadio Santa Laura, por la fecha 25 de la Liga de Primera.

En resumen…