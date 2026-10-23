Fernando Gago habla de su continuidad en la U en medio de la fuerte crisis de Azul Azul

El entrenador de Universidad de Chile fue consultado sobre su situación en el equipo laico, que atraviesa serios problemas dirigenciales.

Universidad de Chile goza de un buen momento deportivo, que lo tiene en la pelea por el título de la Liga de Primera, sin embargo, fuera de la cancha el cuadro laico vive un verdadero caos.

La concesionaria que administra a la U, Azul Azul, atraviesa con una crisis sin final y la presidenta del directorio, Cecilia Pérez, tendrá que dejar su cargo en el corto plazo.

La situación administrativa ensucia a la cancha, situación que generó la molestia del entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, quien tuvo que dar la cara ante el conflicto de la sociedad anónima.

ver también U de Chile define las fechas para el cambio de directorio y la salida de Cecilia Pérez

Fernando Gago se molesta por las preguntas sobre la crisis administrativa de la U

El entrenador argentino de la U asistió a conferencia de prensa este viernes en el CDA, y en vez de preguntarle por el partido con Everton, las primeras consultas fueron sobre la situación administrativa del club.

“¿No vamos a hablar de fútbol?“, le preguntó el ex volante de Real Madrid a los periodistas que estaban en la sala del recinto de La Cisterna.

Luego, le consultaron por su continuidad en el club, conociendo los problemas internos que ha tenido la U y que el dirigente que lo trajo a Chile, Michael Clark, está tras las rejas.

Fernando Gago habla del momento de la U. Foto: Jorge Loyola/Photosport

“Tenemos que trabajar en el partido que viene y a partir de eso tengo un año mas de contrato. ¿Alguien va a preguntar de fútbol?“, sentenció Gago.

El próximo partido de Universidad de Chile será este lunes ante Everton en Rancagua, donde está obligada a ganar para no perderle pisada a Colo Colo en la lucha por el título.

En síntesis

Cecilia Pérez dejará la presidencia de Azul Azul en el corto plazo.

dejará la presidencia de en el corto plazo. Fernando Gago se molestó en conferencia por preguntas sobre la crisis de Universidad de Chile .

se molestó en conferencia por preguntas sobre la crisis de . Universidad de Chile enfrentará este lunes a Everton en el estadio de Rancagua.

ver también Los jugadores que debe recuperar Fernando Gago en U de Chile para enfrentar a Everton

La tabla de posiciones de la Liga de Primera