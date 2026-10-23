Si bien el volante chileno volvió a las nóminas para un partido de la Premier League, vio los 90 minutos desde la banca el 1-1 ante el Nottingham Forest.

Marcelino Núñez sigue con su mala racha de no jugar partidos con la camiseta del Ipswich Town. Pese a que hoy volvió a las nóminas, vio desde la banca todo el partido el 1-1 ante Nottingham Forest por la fecha 8 de la Premier League 2026-27.

Lamentablemente el formado en Universidad Católica ha perdido bastante espacio en The Tractor Boys. Sin ir más lejos, en los últimos días hizo noticia su nominación al equipo Sub 21 al no ser considerado en el plantel profesional, algo que fue abordado por su entrenador.

En la previa del partido ante Nottingham, el DT Gary O’Neil analizó la opciones de que el chileno juegue en su equipo. Pese a que tiene ganas de darle más minutos, el estratega inglés fue bastante franco al decir que hay mucha competencia por una titularidad.

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DT de Marcelino Núñez explica su falta de partidos

En conferencia de prensa O’Neil afirmó que “la competencia es muy dura para Marcelino. Esta semana golpeó mi puerta, desesperado por jugar con la Sub 21 contra el Anderlecht, porque es un chico increíble y quiere mantenerse en forma y preparado”.

“Me encantaría jugar con Núñez todas las semanas, pero es un grupo realmente competitivo”, agregó el entrenador del Ipswich Town.

Marcelino Núñez ha jugado poco y nada con el Ipswich en esta temporada. | Foto: Reuters Connect.

En esta temporada 2026 el volante de 26 años ha jugado un total de apenas cuatro partidos, siendo dos por la Premier League y dos en la EFL Cup. Suma dos goles en 322 minutos de acción.

El próximo partido del Ipswich de Marcelino Núñez

Los “Tractor Boys” volverán a la acción ante Hull City el sábado 31 de octubre a las 12:00 (hora de Chile) en el MKM Stadium. Este duelo será válido por la fecha 9 de la Premier League 2026-27.

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En síntesis