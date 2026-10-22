Alex Jones, periodista que sigue el día a día del club para el East Anglian Daily Times, afirmó que hay altas chances de que el volante deje el club en enero.

Marcelino Núñez no lo está pasando bien en Inglaterra. Luego de su polémica salida de la selección chilena tras discutir con Nicolás Córdova el volante ha quedado bastante relegado en el Ipswich Town.

Sin ir más lejos, en los últimos días hizo noticia su nominación al equipo Sub 21 de The Tractor Boys. A pesar de tener ya 26 años, el formado en Universidad Católica dijo presente en el equipo juvenil al no tener espacio para ir citado a la Premier League, torneo que en el que lleva cinco partidos sin jugar.

Este complejo panorama fue analizado por Alex Jones, periodista que sigue el día a día del club para el East Anglian Daily Times, quien en charla con LUN se aventuró al afirmar que es altamente probable que Núñez deje el Ipswich en el mercado de enero.

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Afirman que Marcelino Núñez puede dejar el Ipswich en el próximo mercado

El comunicador aseguró que “no es un castigo ni tiene que ver con algún asunto disciplinaria. Simplemente se debe a que en este momento no logra hacerse un lugar en el equipo para la Premier League. Por lo que sabemos, no hay ningún problema con Núñez. El club está contento con él y él está contento”.

“Simplemente hay muchas opciones en el mediocampo. El partido de la Sub 21 fue solamente para mantenerlo en forma mientras no está sumando minutos en la Premier League. Esto significa que, si se produce alguna lesion en el mediocampo, él pueda entrar y no le faltará ritmo de competencia”, agregó.

Marcelino Núñez lleva cinco partidos sin jugar en la Premier League, de los cuales en los últimos dos no fue ni a la banca. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, Jones afirmó que “no diría que ha decepcionado, pero simplemente no está al nivel de las otras opciones que el equipo tiene en el mediocampo. Cuando Núñez era titular en los partidos de comienzos de temporada, Ipswich todavía no había fichado a Exequiel Palacios, mientras que Florentino Luis y Azor Matusiwa estaban lesionados, por lo que se le presentó una oportunidad para jugar”.

“Ahora que esos tres jugadores están disponibles, han sido preferidos por sobre Núñez. El entrenador también quiere tener muchos atacantes en la banca, por lo que a Núñez le resulta difícil conseguir un lugar”, añadió.

Para cerrar, el periodista inglés se lanzó al declarar que “creo que hay muchas posibilidades de que Núñez se vaya en enero, ya sea a préstamo o de manera definitiva”.

Los números de Marcelino Núñez en esta temporada 2026/27 con el Ipswich

El volante de 26 años ha jugado en esta temporada un total de apenas cuatro partidos, siendo dos por la Premier League y dos en la EFL Cup. Suma dos goles en 322 minutos de acción.

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En síntesis