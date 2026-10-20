El delantero chileno de 21 años tuvo una corta estadía en la Academia y el periodista Flavio Azzaro aprovechó de darle un fuerte palo a Diego Milito, presidente de la institución, por esa movida en el mercado de pases.

A pesar de que Damián Pizarro lleva algunos meses fuera de Racing Club, su fichaje en uno de los clubes grandes de Argentina todavía genera mucho ruido. El delantero de 21 años tuvo un paso olvidable por la Academia, donde sólo jugó seis partidos.

Y repartió una asistencia. En el programa No Podemos Perder, el periodista Flavio Azzaro lanzó un par de dardos a la institución por el préstamo de Pizarro, quien se integró desde el Udinese de España tras una infructuosa experiencia en Le Havre de Francia.

Siempre muy polémico y sin tapujos, Azzaro destruyó una vez más a Diego Milito, presidente del cuadro blanquiceleste. En esta ocasión, centró su crítica sólo en los mercados de pases que ha tenido la directiva liderada por el otrora goleador del Inter de Milán.

Damián Pizarro junto a Matías Zaracho, otro refuerzo de la Academia en la época de Milito. (Rodrigo Valle/Getty Images).

En un momento, llegaron a hablar de Pizarro. Inmediatamente después de Elías Torres, quien fue contratado desde Aldosivi por casi 3 millones de dólares. Ahí le apuntaron al mal ojo de la secretaría técnica racinguista. Y salió el chileno Pizarro al baile.

Elías Torres lucha un balón ante Lautaro Blanco de Boca Juniors. (Marcos Brindicci/Getty Images).

Azzaro lanzó una acotación casi instantánea al respecto. “Ese llegó gratis, pero no importa. Cobraba poca guita, pero no importa”, afirmó el comunicador respecto del ariete que hoy en día milita en el Audax Italiano. El debate siguió y nuevamente el atacante surgido en las inferiores de Colo Colo salió al baile.

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Flavio Azzaro le da fuerte palo a Diego Milito por fichaje de Damián Pizarro en Racing

Por cierto, Flavio Azzaro aprovechó de pegarle a Diego Milito por el fichaje de Damián Pizarro en Racing Club. El periodista no se guardó nada. “Vino por poquito, pero bueno. Algo de lo que se llevó no fue al predio Tita”, manifestó el comunicador.

Se refería al complejo Tita Mattiusi, donde las inferiores de la Academia entrenan y viven. “Eso era algo que le preocupaba mucho a esta dirigencia y no puso un peso. Ni siquiera para cambiar las canillas”, apuntó Azzaro sobre el tema. Vale decir, ni siquiera las llaves de los baños han modificado.

Captura YouTube.

De todas maneras, la llegada de Pizarro a Racing ni siquiera fue requerida por el DT Gustavo Costas. “Es un chico de 20 años. Un nueve muy potente, apareció a los 18 años muy bien. Jugador con una característica bien de 9. Fuerte, que todavía le falta”, aseguró el entrenador con el arribo del ariete.

“Es una carta que tienes que jugar. Por la economía de Racing, lo que podíamos traer era él”, sentenció Costas, exentrenador de Palestino, por las posibilidades monetarias de los blanquicelestes. De hecho, el club apostó por Damián Pizarro para paliar la salida de Adrián Balboa al fútbol ruso.