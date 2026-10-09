Patricio Graff, entrenador de Audax Italiano, desclasificó cómo buscan sacar del hoyo al delantero que fue tildado el futuro "9" de la selección chilena.

Lejos de las luces que lo llevaron a saltar desde Colo Colo al Udinese de Italia, Damián Pizarro hoy vive la cara triste del fútbol. El jugador volvió al país tras no poder consolidarse en Europa y mira desde la banca su ciclo en Audax Italiano.

El delantero no ha sido titular en su retorno a Chile y en los pocos minutos que ha jugado estuvo lejos del nivel conocido en el Estadio Monumental. Es más, su valor en el mercado tuvo un notorio bajón tras ser considerado el “9” del futuro en el país.

Patricio Graff, su entrenador en Audax Italiano, salió al paso y no le hizo el quite a la consulta por el bajón del jugador. “Con Damián obviamente conocemos lo que fue como futbolista y tal vez hoy no está pasando por su mejor momento”, partió diciendo en conferencia.

Graff desclasifica la interna con Damián Pizarro

El entrenador itálico, Patricio Graff, contó cómo manejan el caso de Damián Pizarro en el equipo. El DT sigue confiando en las capacidades del delantero y confía en superar los problemas que surgen en su mente.

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“Hoy estamos para entregarles herramientas para que él mejore desde todos los aspectos, desde el físico, técnico y creo que la parte más importante es la cabeza. Es la que nos mueve, nos hace sentir felices en diferentes momentos de la vida y tenemos que trabajar mucho en eso con él“, explicó.

Poniendo énfasis en lo mental, Graff explicó su trabajo en el equipo con el ejemplo de Damián Pizarro. Ahí dijo que “la cabeza nos maneja a todos y venimos trabajando con un coach de manera grupal e individual para sacar la mejor versión individual de todos”.

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“Respecto al partido, más allá de que entendemos que un equipo grande como Católica siempre es un plus, tenemos que también estar plenamente capacitados para momentos de el partido donde nos toque sufrir”, cerró.