A pesar de que el volante chileno de 26 años volvió antes de tiempo a Inglaterra tras la fecha FIFA, el DT de su equipo, Gary O'Neill, decidió marginarlo de la convocatoria para recibir al Fulham en la fecha 6 de la Premier League.

A pesar de que Marcelino Núñez fue convocado a la selección chilena en la pasada fecha FIFA, aludió “motivos personales” para salir antes de la concentración y reincorporarse al Ipswich Town. Aunque eso no sirvió de mucha ayuda al mediocampista chileno.

El director técnico del recién ascendido cuadro de la Premier League habló bien del estado de Núñez post gira por Norteamérica. “No creo que haya habido ningún conflicto. Marcelino está bien, de buen ánimo y encantado de haber vuelto. Está entrenando bien junto a sus compañeros, que lo aprecian mucho”, aseguró Gary O’Neill.

“Sé que Marcelino tenía muchas ganas de volver, de entrenar con el grupo y de hacer todo lo posible para estar listo para el partido. Eso es precisamente lo que ha hecho”, añadió O’Neill, quien en su carrera fue un mediocampista que jugó en el Portsmouth, entre varios clubes.

Marcelino Núñez no fue citado ante el Fulham. (Richard Pelham/Getty Images).

A pesar de esas palabras del entrenador, el volante chileno de 26 años no apareció en la citación para el duelo ante el Fulham válido por la 6° jornada de la Premier League. De inmediato surgieron algunas especulaciones respecto de su ausencia.

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Puede haber sido por su participación en la fecha FIFA, pero eso queda totalmente descartado si se considera al resto de los citados del equipo azul: fueron 10 los futbolistas del Ipswich que disputaron los últimos partidos internacionales.

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Las dudas en torno a la ausencia de Marcelino Núñez en el Ipswich

A diferencia de Marcelino Núñez, quien fue borrado de esta convocatoria en el Ipswich, varios jugadores con participación en sus selecciones tuvieron minutos ante el Fulham. Como el paraguayo Julio César Enciso, por ejemplo. O el serbio Sasa Lukic, uno de los competidores del chileno en la posición. Ambos fueron titulares.

Lo mismo ocurrió con el argentino Exequiel Palacios, quien estuvo con Argentina en los últimos partidos de Lionel Messi por la Albiceleste. Eso sí, el exjugador del Bayer Leverkusen y River Plate sólo fue parte del banco de suplentes. El zaguero marroquí Issa Diop fue titular.

Exequiel Palacios en acción ante Burkina Faso con la selección de Argentina. (Marcos Brindicci/Getty Images).

Pero hubo algunos que corrieron la misma suerte que Núñez: el ghanés Abdel Fatawu, quien tampoco entró entre los considerados por O’Neill para el duelo ante los londinenses. O el albanés Anis Mehmeti, uno más de los no citados para el cotejo ante el Fulham, que en los 55 minutos se puso en ventaja mediante Ryan Sessegnon.

Aunque el Ipswich Town encontró la forma de remontar sobre la hora: en los 88 minutos, Abdoul Ouattara marcó el empate. Y en los 90’+1, el capitán Dara O’Shea sentenció el espectacular triunfo del cuadro local. El tiempo aclarará el porqué de la ausencia de Núñez…

Así festejó Dara O’Shea el gol que hizo ganar al Ipswich. (Tom Dulat/Getty Images).

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El Ipswich Town saltó al 9° lugar de la Premier League: suma 9 puntos en seis encuentros.