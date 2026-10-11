En el último minuto: Calera suma empate de oro ante Concepción y mantiene viva la lucha por el descenso

Cristopher Díaz se transformó en el héroe de los cementeros al anotar el agónico 1-1 que permite soñar con la permanencia en la Liga de Primera.

Unión La Calera logró el batacazo en la Liga de Primera. Es que mientras Coquimbo goleó a Colo Colo por 5-2 y lo tumba en la parte alta, al otro lado de la tabla se vive otra realidad por la salvación. Y ahora es el cuadro cementero que no se da por vencido y sigue en carrera por mantener la categoría.

El cuadro ahora dirigido por John Armijo tuvo una complicada salida al sur del país ante uno de los equipos revelación como Deportes Concepción. Pero logró sumar un punto que lo acerca a la hazaña.

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Justamente el elenco dirigido por Fernando Díaz fue el encargado de abrir el marcador. Ethan Espinoza se alzó como el goleador de la jornada y con contorsión en el aire logró el 1-0 en el minuto 50’.

Incluso el penal a Fausto Grillo ilusionó con una jornada sin sorpresas para los locales. Sin embargo, apareció el VAR y anuló el cobro de Héctor Jona.

Pero como reza el dicho, lo que no se hace en un arco se hace en el otro. Es que el cuadro cementero no se dio por vencido y prometió luchar hasta la última fecha por la salvación. Lo que quedó demostrado en el cierre del encuentro en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Es que Bayron Oyarzo desbordó por la banda derecha y sacó un centro con lienza para que Cristopher Díaz con certero remate de volea se anote en el marcador con el 1-1 definitivo. Lo que le permite a Calera sumar una nueva unidad para mantener el sueño de la salvación.

“Hicimos un buen primer tiempo. En la situación que estamos no podemos cometer errores. Lo importante es que empatamos en una cancha difícil y seguimos en la lucha”, recalcó el lateral que mantiene la fe intacta en Calera.

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¿Cómo queda la lucha por el descenso en la Liga de Primera?

Con este empate, Unión La Calera ahora queda colista en la Liga de Primera pero con 18 unidades. Luego en el puesto 15° se ubica Universidad de Concepción con 23.

Ya en el 14° está Cobresal con 25 y en el 13° O’Higgins con 27. Ahora en el 12° y con un partido pendiente se posiciona Audax Italiano con 28. El tema es que todavía quedan 18 puntos en disputa. Por lo que todo puede pasar.