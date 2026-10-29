El presidente del cuadro loíno, Harry Robledo, aseguró que la decisión del Tribunal de Disciplina les provoca una desventaja deportiva, además de reclamar por el famoso artículo 87 de las Bases del torneo.

Molestia existe en Cobreloa luego de confirmarse la suspensión de la última fecha de Primera B, donde tenían la opción para coronarse campeones y firmar el ascenso. Esto como consecuencia del dictamen del Tribunal de Disciplina que desafilió a San Marcos de Arica.

Fue su presidente, Harry Robledo, que en conversación con medios de Calama no ocultó su molestia por la postergación de la definición y de su duelo en casa ante Puerto Montt. Incluso no ocultó su furia contra la ANFP por todo lo que rodeó esta denuncia.

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Cobreloa destapa caos que generó suspensión de última fecha en Primera B

“Nosotros no solo tenemos que pensar en toda la logística que envuelve organizar un evento como este, sino que también los hinchas (…) gente que pidió permiso en su trabajo, gente que hizo un esfuerzo para comprar los pasajes aéreos, para el tema de las entradas. No es algo que se puede tomar a bien, y nos duele mucho“, apunta Robledo.

En esa línea, el timonel de Cobreloa afirma que esta medida los perjudica deportivamente, pues “San Luis iría a Arica o no iría a jugar, no sé cómo se daría eso. Y nosotros tendríamos que ganar obviamente, ir a un partido final tal vez en la semana sin descanso, y San Luis estaría con descanso. Entonces, como está la situación, nos afecta mucho”.

Por otra parte, el dirigente loíno se quejó contra la ANFP por no tomar en cuenta el artículo 87 de las bases de la Primera B, que mantiene la Tabla de Posiciones como está, pese a la desafiliación de San Marcos. Incluso, se atreve a apuntar a los dirigentes de otros clubes.

“Lo tomamos muy a mal por supuesto, eso no debe ocurrir. Eso se sesionó en un momento, y en la votación fue las mismas bases para la A que para el Ascenso. Así es que claro, es un error ahí de transcripción“, puntualiza Harry Robledo.

¿Cuándo volverán a jugar los loínos?

La prensa calameña le consultó al mandamás de Cobreloa por la posibilidad que la última fecha del Ascenso se juegue el fin de semana del 14 y 15 de noviembre. Al respecto fue categórico en desmentir esta información y dejó en clara cúal es su preferencia.

“El 14 no puede ser porque es la final de la Copa de la Liga. Entonces, por eso que les digo yo, podría ser el 13 o el 15. A nosotros nos conviene eso y bueno, a la hinchada que viene de afuera también (…) La verdad es que esto debería estar determinado entre el día 9 y 10 a más tardar”, finalizó Robledo.

En síntesis