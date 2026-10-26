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Universidad de Chile

Cambian de fecha de la junta de accionistas de Azul Azul: el día del nuevo presidente de U de Chile

El actual directorio decidió adelantar la reunión clave que definirá la nueva mesa mayor y, además, el presidente que reemplaza a Cecilia Pérez.

Por Cristián Fajardo C.

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La U tomará importantes decisiones el próximo 13 de noviembre.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLa U tomará importantes decisiones el próximo 13 de noviembre.

Universidad de Chile se planifica para el cambio del directorio de Azul Azul, luego de que el liquidador Eduardo Godoy decidió revocar la plana mayor de la concesionaria.

Fue el 16 de octubre cuando se hizo efectiva la determinación, con un plazo de un mes para llamar a una junta de accionistas que definirá los nuevos nombres a la cabeza de la empresa que guía los destinos de la U.

Esta jornada se conoció la fecha que marcará el fin del mandato de Cecilia Pérez, además que removerá a la mayoría de los nombres que fueron mandatados por Sartor y Michael Clark.

Algo que será anunciado públicamente durante la tarde, luego de que a las 13.00 horas de este 26 de octubre está citado una reunión de directorio, en forma telemática.

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El 13 de noviembre será la junta de accionistas de la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes confirmaron la planificación que tendrá Universidad de Chile para el cambio de directiva, con una variación en la fecha.

Si bien todos establecían el 16 de noviembre, al ser la fecha límite legalmente para la junta, esta ya tiene una fecha que será antes de cerrar el proceso mandato por el liquidador.

Esta será el viernes 13 de noviembre, a las 16.00 horas, donde se realizará la junta de accionistas y posterior directorio para definir al nuevo presidente de Azul Azul y su mesa mayor.

Cambio que puede marcar el camino de la U, con una lista transitoria hasta que se vendan las acciones de Sartor y se defina un nuevo accionista mayoritario que podrá contar con el respaldo de siete sillas.

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