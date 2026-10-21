Se aburrieron de las suspensiones: Filtran que Colo Colo prepara amistoso internacional

En el Cacique se han visto afectados por la falta de ritmo en el segundo semestre y apuntan a ocupar la ventana de noviembre.

Colo Colo es puntero de la Liga de Primera y está en cuartos de final de Copa Chile. El tema es que en la recta final de temporada se han visto afectados por las diversas suspensiones tanto por la fecha FIFA como por la inclemencia del tiempo.

En el torneo local perdió el ritmo y se reflejó en que lleva tres partidos sin saber de victorias. Mientras que en la Copa Chile aún no puede cerrar la llave con Puerto Montt y todavía faltan 45 minutos de la revancha.

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El tema es que todavía faltan nuevas suspensiones por la jornada de selecciones el próximo mes. Ante ello, en el Cacique no quieren volver a perder el ritmo de competencia. Por lo mismo se dispone de que en la próxima fecha FIFA se utilizará esa ventana para disputar al menos un amistoso y de categoría internacional.

Según indicó Sabes Deportes se programará un amistoso el viernes 13 de noviembre ante Racing Club de Argentina. Elenco al que ya enfrentaron en la Noche Alba y también en Copa Libertadores en 2025.

El medio citado detalla que el encuentro se disputará en el Estadio Ester Roa Rebolledo a las 20:00 horas. Además se espera un aforo de 23.500 personas.

Cabe consignar que la fecha FIFA se juega entre el 9 y 17 de noviembre. Para dicha instancia la selección chilena tiene contemplado dos amistosos frente a Colombia: el 13 en Cali y luego la revancha el 17 en el Estadio Nacional.

Por lo que el Cacique podría tener varias bajas para los partidos que podrían ser uno de los últimos partidos de Nicolás Córdova en el cargo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a jugar por la Liga de Primera este domingo 25 de octubre. El elenco de Fernando Ortiz visita a Palestino en el Estadio Santa Laura a las 17:30 horas.

Luego el viernes 30 de octubre recibe a Universidad de Concepción a las 19:00 horas en el Estadio Monumental. En tanto, sigue pendiente la disputa de los últimos 45 minutos de la llave por Copa Chile ante Deportes Puerto Montt.