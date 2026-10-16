Marcelo Araya, general director de la fuerza policial, destacó el buen comportamiento de las fanáticas de la banda BTS en estos conciertos en el Estadio Nacional.

La Liga de Primera 2026 del fútbol chileno nuevamente enfrenta un fin de semana sin partidos. Y es que a la conmemoración de un nuevo aniversario del estallido social y se suman los conciertos de BTS en el Estadio Nacional, lo que complicó bastante a Carabineros por el corto contingente.

Sin embargo, el controlar a las llamadas “Armys” no ha tenido mayores complicaciones para la fuerza policiaca, sobre todo si lo comparamos con lo que deben enfrentar todos los fines de semana para los partidos de fútbol.

Así lo confirmó Marcelo Araya, general director de Carabineros, quien felicitó el buen comportamiento de las fanáticas de BTS e hizo un llamado a los hinchas del fútbol a seguir sus pasos en el futuro.

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El uniformado afirmó en un punto de prensa que “quiero destacar un comportamiento ejemplar. Las Armys se han organizado y han colaborado de manera respetuosa. No han ido a los hoteles, no han ido a entorpecer”.

El Estadio Nacional se ha llenado por estos días con los conciertos de BTS. | Foto: Photosport.

“Acá noticia del recital es solo musical, no policial. Es un tremendo ejemplo que muchos otros eventos, sobre todo deportivos, deberían tener: disfrutar tranquilamente de un espectáculo, sin alterar la normalidad del público en general”, agregó.

Cabe destacar que Carabineros estimó que cerca de 76 mil personas asistieron al show de BTS en el Estadio Nacional el pasado miércoles. A pesar de la gran cantidad de gente, no se registraron ningún tipo de problemas ni en el recinto ni en el hotel donde se aloja la banda.

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En síntesis