Además el delantero tuvo palabras para Universidad de Chile, donde es muy querido por los hinchas.

Leandro Fernández se fue hace un tiempo de Universidad de Chile, pero en los Azules no olvidan sus goles y sobre todo, sus festejos. Justamente de eso habló el argentino.

Lea arribó en una época oscura para el Romántico Viajero, pero ayudó a que nuevamente el equipo sea protagonista en el fútbol chileno. En tres años ganó la Copa Chile y la Supercopa, antes que Francisco “Paqui” Meneghini decidiera cortarlo para este 2026.

El festejo de Fernández

Leandro Fernández es un cumbiero de corazón, por esto suele festejar bailando dentro del campo de juego. Debido a su pasión por este estilo de música, es que fue invitado a Todo Por La Misma, donde habló de fútbol y de ritmo. Ahí se animó a desclasificar el origen de sus pasos tras anotar.

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“Viene de chico. En Santa Fe, en la puerta de casa escuchando ‘si es así’ de Mario Pereyra. Para que des una idea”, dijo ante la sorpresiva reacción de los entrevistadores por su referencia musical.

“En Santa Fe se escucha todo: Mario Pereyra, Sergio Torres, Coti, Uriel, Caniche, Los Lirios, La Contra… parlante en la vereda, se escuchaba siempre. Más en esta época que se está viniendo Navidad, Año Nuevo, el calorcito. Viste que todos empiezan… no se compran zapatillas, se compran el parlante más grande para el 24“, agregó entre risas.

Mientras se emitía el programa, los hinchas de Universidad de Chile los llenaron de mensajes de cariño al jugador que anotó 33 goles con el Bulla. Al ser consultado por esta situación, Leandro Fernández agradeció por el afecto de los Azules.

“La gente la verdad es que me saco el sombrero, tanto yo como mi familia pasamos tres años hermosos. Tenemos nuestra casa. Cada vez que podemos vamos, visitamos a los amigos y siempre los tenemos presentes porque se han portado muy bien en las buenas y en las malas. Eso los identifica, son diferentes“, cerró Fernández.