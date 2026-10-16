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Liga de Primera

Pedro González sueña con la mayor remontada de todos los tiempos de la U ante Colo Colo: “Se abrió una…”

El ex goleador del cuadro azul cree que se puede dar el milagro y que los laicos superen al Cacique en el cierre de la temporada.

Por Carlos Silva Rojas

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La U viene en racha en la Liga de Primera.
© PhotosportLa U viene en racha en la Liga de Primera.

Colo Colo alcanzó a sacarle 16 puntos de ventaja a Universidad de Chile, sin embargo, se enredó en las últimas fechas y el cuadro azul se fue encima en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Los albos perdieron terreno y ahora le llevan 9 unidades de ventaja al cuadro laico, que empieza a ilusionarse con realizar la remontada más grande de todos los tiempos en el fútbol chileno.

Uno de los ilustres azules que está ilusionado es el ex delantero Pedro González, quien en diálogo con RedGol señaló que se abre una ventana para que la U consiga lo que se pensaba imposible.

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Pedro Heidi González confía en la remontada de la U

El Heidi González sabe que la ventaja que tiene Colo Colo sigue siendo importante, pero cree que ahora sí existe alguna chance para que la U logre la hazaña.

“En el fútbol puede pasar cualquier cosa, por lo que es un deporte muy lindo”, dijo de entrada el ex seleccionado chileno.

Pedro González confía en la remontada de la U. Foto: Luis Quinteros/Photosport

Pedro González confía en la remontada de la U. Foto: Luis Quinteros/Photosport

Creo que se abrió una pequeña oportunidad. La U debe mantener su nivel y no bajar los brazos. Existe la posibilidad de otra derrota de Colo Colo, lo que aumentaría la ilusión de ser campeones, ya que aún quedan muchísimos puntos en juego. Cualquier cosa puede pasar”, agregó el zurdo.

Para cerrar el tema, Pedro González indicó que “hay que seguir luchando. A Colo Colo y a la U les quedan partidos muy difíciles, pero pueden empezar a aparecer dudas en el rival, permitiendo que la U se acerque”.

En síntesis

  • Colo Colo lidera la Primera División con 9 puntos sobre Universidad de Chile.
  • La ventaja albo sobre la U de Chile se redujo desde 16 unidades.
  • Pedro González afirmó que se abrió una oportunidad de título para la U.
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La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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