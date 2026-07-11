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Universidad de Chile

El gallito que se viene con BTS y U de Chile por el Estadio Nacional

El IND autorizará el concierto de la banda surcoreana, lo que implicará que la U deba salir del recinto de la comuna de Ñuñoa.

Por Cristián Fajardo C.

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La banda BTS avanza por los recitales en el Estadio Nacional.
© Getty ImagesLa banda BTS avanza por los recitales en el Estadio Nacional.

Una fuerte polémica se ha generado por los conciertos de la banda surcoreana BTS en el Estadio Nacional, lo que ahora salpica fuertemente a Universidad de Chile para la segunda rueda.

La negativa inicial para los recitales del 14, 16 y 17 de octubre, con un escenario 360° en plena cancha de Ñuñoa, han tenido avances, por lo que los azules miran atentamente.

Esto, porque se aproxima la autorización de los show, previo acuerdo con la productora que los trae a Santiago, lo que le pasará la cuenta al fútbol, en especial a la U.

El Estadio Nacional deberá ajustar su agenda con los conciertos de BTS. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

El Estadio Nacional deberá ajustar su agenda con los conciertos de BTS. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

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La U tendrá que buscar estadio

Así al menos lo detalló la radio ADN, quienes aseguran que, de darse la luz verde para los tres conciertos “el IND tardará al menos seis semanas en recuperar la cancha del Estadio Nacional”.

“Con ello, el gran perjudicado con la presentación de BTS en suelo nacional será Universidad de Chile, tomando en cuenta que recién el césped estará en condiciones a comienzos de noviembre”, explican.

Por lo mismo, la U mira de cerca las negociaciones, teniendo en cuenta que la decisión puede cambiar la localía en fechas claves en el desarrollo de la Liga de Primera 2026.

“En este contexto, los azules deberán buscar estadio para jugar sus últimos tres partidos de local: ante Everton (24-25 de octubre), Cobresal (7-8 de noviembre) y Unión La Calera (5-6 de diciembre)”, finalizan.

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