El entrenador de los albos comentó la situación por la que pasan en el torneo local, donde el cuadro azul se acercó a 9 puntos.

Los 16 puntos de ventaja que alcanzó a tener Colo Colo en la Liga de Primera se esfumaron, porque Universidad de Chile mete presión y está a 9 unidades de los albos, con 18 en disputa.

El Cacique acumula tres partidos seguidos sin ganar en el torneo local, con empates ante Huachipato y Deportes Concepción; más una dura derrota frente a Coquimbo Unido por 5-2.

El momento de Colo Colo en la Liga fue analizado por su entrenador, Fernando Ortiz, quien no siente presión a pesar de que la U ha descontado 7 puntos en las últimas tres jornadas.

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Fernando Ortiz no siente la presión de la U en la Liga

El Tano habló este lunes en conferencia de prensa en el Monumental, donde señaló que no se preocupa porque la U se haya acercado, ya que sabe que lograr el objetivo del título depende 100% de Colo Colo.

“Es fútbol, es fútbol. Nosotros sabemos que no hicimos un correcto partido el día de Coquimbo, estuvo a la vista, donde tenemos que corregir”, partió analizando el DT.

“La diferencia que tenemos con el perseguidor es algo que depende 100% de nosotros el día que retome la liga de nuevo, y depende también el 100% de nosotros poder lograr el objetivo“, agregó Ortiz.

Fernando Ortiz habló del cierre de la Liga. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, el director técnico señaló que “más que preocupación, es ocupación, diría yo que hay que ocuparse de la situación y ver cómo los jugadores entran a cada partido para que se pueda lograr el objetivo”.

Colo Colo tiene que cerrar su serie de la Copa Chile este martes ante Deportes Puerto Montt y el domingo vuelve a la acción en la Liga, cuando visite a Palestino en Santa Laura.

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¿Cuándo y a qué hora juega Palestino vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo por la Liga de Primera se jugará este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Santa Laura.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera