Informe Redgol: Joel Soto, de tocar la gloria en el fútbol chileno a estar tras las rejas

El "Huevo" se transformó en uno de los mejores delanteros del fútbol chileno. Sin embargo, su historia cambió radicalmente tras el retiro.

En este nuevo capítulo de Informe Redgol analizamos el camino de uno de los delanteros más destacados de nuestro fútbol y que se formó en una de las canteras más respetadas de nuestro país. Este es el caso de Joel Soto que tocó la gloria con el club de sus amores, pero su rumbo cambió radicalmente tras colgar los botines.

En el cuadro porteño vivió sus mejores años. Salió de la población y con sus goles y gambeta le dobló la mano al destino. Así lo describieron en Santiago Wanderers ya que el huevo se hizo fuerte en otro fútbol, uno donde no habían cinco cambios, ni pausas de hidratación ni tampoco existía una regla que obligara a los equipos a poner a jugadores juveniles de titulares.

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La joven promesa irrumpió a los 19 años en el primer equipo. De la mano de Jorge Garcés logró afianzarse y se transformó en un dolor de cabeza para los grandes. En 2001 tocaron la gloria y lograron ganar el campeonato nacional acabando con una racha de 33 años sin saber de alegrías.

“Yo llegué el 99 y ya estaba en el plantel. En el 2001 dio el salto definitivo. Era el muchacho que alegraba el vestuario con su risa permanente”, lo describió Jorge Garcés a Redgol. “Peineta” fue uno de los que marcaron su carrera y lograron llevarlo a su mejor versión.

El “Huevo” Soto destacó en aquella selección que disputó el Preolímpico en 2004

Luego dio el salto a México y el Jaguares de Chiapas fue su nueva casa. También pasó por Potros y Puebla. Posteriormente participó en el Preolímpico del 2004. Ahora fue Juvenal Olmos el que le dio la chance de vestir a la selección. Incluso fue capitán en ese equipo donde destacaban jugadores como Jorge Valdivia, Mark González, Luis Pedro Figueroa, Jean Beausejour, y Rodrigo Millar entre otros.

También pasó por Colo Colo pero no logró afianzarse. Luego en 2006 volvió a encontrarse con el “Peineta” en O’Higgins. En dicha campaña volvió a brillar. “Llegué a O’Higgins y nos volvimos a reencontrar. Él no lo pasaba bien, la gente lo criticaba cada vez que entraba a la cancha. Pero nos reunimos en privado y cambió de chip. Al siguiente partido marcó tres goles”, destaca con cariño Garcés.

Posteriormente en 2007 llegó a Universidad de Chile y sumó un importante hito al cortar la sequía del Romántico Viajero en el Apertura y con su tanto frente a Huachipato puso fin a una mala racha de 583 minutos sin anotar.

Joel Soto fue campeón con Santiago Wanderers en 2001

En el ocaso de su carrera, se replegó en su tierra natal en la quinta región. San Luis de Quillota y Unión La Calera fueron los últimos clubes antes de colgar los botines. Sin embargo, el rumbo del “Huevo” cambió radicalmente. Pese a tener un cargo en la Municipalidad de Valparaíso en el departamento de deportes, llevaba una doble vida.

Es que de brillar en el fútbol chileno y hasta ser líder de una camada en la selección chilena con integrantes de la generación dorada, terminó preso y con una pena por varios años. Así lo confirmó la investigación de la PDI que terminó con la detención del delantero y posterior condena por trafico y porte ilegal de armas. La imagen de su detención se tomó todos los noticiarios y matinales que dedicaron jornadas completas a su historia.

Lo que golpeó en el corazón de Santiago Wanderers al perder a uno de sus referentes. “Lamentablemente perdimos un gran talento. Pudo haber llegado más lejos de lo que jugó. Uno de repente comete errores porque piensa que todos son tus amigos. El problema es que Wanderers no cuida a sus jugadores”, complementó Cristián “Pistola” Flores con Redgol.

Joel Soto cumple condena en la cárcel de Valparaíso

Soto fue indicado como líder de una banda que se desplegó en el Cerro Toro de Valparaíso. Incluso se detalló que había participación de sus hijos y su hermana. En las pruebas presentadas en su contra se indicó que comercializaban kilos de sustancias ilícitas. Las que vendían entre la quinta región y Santiago.

Por lo que hasta el día de hoy cumple con dicha condena de 12 años en la cárcel de Valparaíso. Lo que lamentó Jorge Garcés que es de los pocos que mantiene el contacto con el “Huevo”. Incluso confesó que lo ha visitado en reiteradas ocasiones y que sigue siendo su regalón tal como cuando lo conoció en sus primeros días en Mantagua.