El DT interino de la Roja apuntó que deja como herencia varios jugadores en el abanico de quien venga, aunque la historia reciente del Equipo de Todos desde Borghi en adelante se ha encargado de asegurar que no es posible celebrar todavía el éxito de esa gestión. Sólo hizo debutar más jugadores que Pizzi y Gareca.

Luego del empate que la selección chilena firmó ante Colombia en el estadio Monumental, Nicolás Córdova hizo un balance de su ciclo como DT interino con una frase que llamó la atención, pues aseguró que “dejo un recambio real” en el radar del combinado absoluto.

El último de los 17 debutantes que Córdova anotó bajo su estadía como seleccionador fue Thomas Dean Coulombe, quien en los 86 minutos reemplazó a Gabriel Suazo. Podrían ser 18, pero en rigor Lautaro Millán tuvo su estreno cuando Sebastián Miranda hizo de estratego en un amistoso vs Perú.

“Para hacer un cambio profundo había que hacer jugar a la gente joven que probablemente estará en las Clasificatorias. Lo positivo es atreverse a hacer un recambio. Y nos hemos atrevido a poner jugadores jóvenes. Estamos seguros de que esto tendrá grandes réditos para el fútbol chileno”, profundizó Córdova, quien originalmente desempeña el cargo de Jefe Técnico de las selecciones chilenas masculinas juveniles.

Thomas Dean Coulombe estaba convocado a la Sub 20 y se sumó al equipo adulto para suplir la lesión de Diego Ulloa. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Córdova comete un error: dar por hecho que ese conteo de nuevos estrenados en la Roja sea de por sí un éxito. Y en eso, la historia reciente del Equipo de Todos se encarga de desmentir. Así ocurre al menos si consideramos desde Claudio Borghi en adelante.

Claudio Borghi es el DT que más jugadores hizo debutar en la selección chilena en el último tiempo. (Andrés Piña/Photosport).

El Bichi fue el que más jugadores hizo estrenar con 27 futbolistas. En su listado, aparecen varios menores de 20 años: Diego Rubio, Michael Contreras, Lorenzo Reyes, Matías Gutiérrez, Enzo Roco (Andía por aquel entonces), Bryan Rabello y Ángelo Henríquez.

Jugador Fecha de debut Edad Club Carlos Muñoz 29/03/2011 21 Santiago Wanderers Diego Rubio 23/06/2011 18 Colo Colo Christian Vilches 04/09/2011 28 Colo Colo Gerson Acevedo 04/09/2011 23 Mordovia Saransk (RUS) Miguel Aceval 04/09/2011 28 Universidad de Concepción Matías Campos Toro 11/11/2011 22 Audax Italiano Marcelo Díaz 11/11/2011 24 Universidad de Chile Gustavo Canales 11/11/2011 29 Universidad de Chile Leandro Delgado 21/12/2011 29 Unión Española Michael Contreras 21/12/2011 18 Deportes Iquique Lorenzo Reyes 21/12/2011 20 Huachipato Junior Fernandes 21/12/2011 23 Palestino Sebastián Pinto 21/12/2011 25 O’Higgins Eric Godoy 21/12/2011 24 Santiago Wanderers Matías Gutiérrez 21/12/2011 17 Colo Colo Jorge Romo 21/12/2011 21 Everton Sebastián Ubilla 21/12/2011 21 Santiago Wanderers Enzo Roco* 15/02/2012 19 Universidad Católica Nicolás Canales 15/02/2012 26 Palestino Bryan Carrasco 15/02/2012 21 Audax Italiano Aníbal Carvallo 15/02/2012 22 Universidad de Concepción Marko Biskupovic 21/03/2012 22 Universidad Católica Felipe Flores 21/03/2012 25 Cobreloa Bryan Rabello 11/04/2012 17 Colo Colo César Cortés 15/08/2012 28 Huachipato Yerson Opazo 14/11/2012 27 O’Higgins Ángelo Henríquez 14/11/2012 18 Manchester United (ING)

Marcelo Díaz fue parte relevante de la Generación Dorada. Y Henríquez fue parte del equipo que Jorge Sampaoli condujo a ganar la Copa América 2015. Pero es difícil hablar de que hubo alguien más realmente exitoso de todos estos que se estrenaron con Borghi.

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Sampaoli y Rueda hicieron debutar más jugadores que Córdova en la selección chilena

Jorge Sampaoli contabilizó 22 debutantes en su paso como DT de la selección chilena, cinco más que Córdova en esta búsqueda del recambio. Realmente jóvenes no hubo muchos: Andrés Robles jugó su primer partido a los 18 años cuando militaba en Santiago Wanderers.

Jorge Sampaoli también buscó nuevos nombres para la selección chilena. (Photosport).

Nicolás Castillo, Juan Delgado, Sebastián Martínez, Martín Rodríguez, Igor Lichnovsky, Erick Pulgar, Diego Valdés, Paulo Díaz y Ángelo Sagal inauguraron su lista de presencias internacionales con Sampa como director técnico. Todos tenían menos de 21 años.

Jugador Fecha de debut Edad Club Michael Ríos 15/01/2013 28 Universidad Católica Patricio Rubio 15/01/2013 23 Unión Española Manuel Villalobos 19/01/2013 32 Deportes Iquique Nicolás Castillo 22/03/2013 20 Universidad Católica Andrés Robles 24/04/2013 18 Santiago Wanderers Miiko Albornoz 22/01/2014 23 Malmö FF (SUE) Esteban Pavez 22/01/2014 23 Colo Colo Pedro Pablo Hernández 22/01/2014 27 O’Higgins Gonzalo Barriga 22/01/2014 29 O’Higgins Fernando Cordero 22/01/2014 26 Universidad Católica Juan Delgado 06/09/2014 21 Colo Colo Sebastián Martínez 09/09/2014 21 Universidad de Chile Martín Rodríguez 09/09/2014 20 Huachipato Igor Lichnovsky 14/11/2014 20 Porto B (POR) Juan Cornejo 28/01/2015 24 Audax Italiano Erick Pulgar 28/01/2015 21 Universidad Católica Gonzalo Espinoza 28/01/2015 24 Universidad de Chile Diego Valdés 28/01/2015 20 Audax Italiano Marco Medel 28/01/2015 25 Santiago Wanderers Paulo Díaz 28/01/2015 20 Palestino Ángelo Sagal 28/01/2015 21 Huachipato Andrés Vilches 28/01/2015 23 Huachipato

Luego de eso, vino el DT que menos jugadores hizo estrenarse en la Roja: Juan Antonio Pizzi, quien guió al equipo a ganar la Copa América del Centenario. Pero sólo aportó nueve nombres nuevos. Con menos de 20 años, Macanudo le dio una chance a Pablo Galdames, Yerko Leiva y Gabriel Suazo, capitán de la selección chilena actualmente.

Juan Antonio Pizzi en su época de DT de la Roja. (Andres Pina/Photosport).

Otro que debutó con Pizzi fue Guillermo Maripán, quien suma ya 63 partidos internacionales con Chile. Luego del otrora delantero del Barcelona, quien asumió la conducción táctica del combinado nacional fue el colombiano Reinaldo Rueda, que también superó a Córdova en cuanto a cantidad de estrenados.

Jugador Fecha de debut Edad Club Leonardo Valencia 06/10/2016 25 Palestino Óscar Opazo 11/01/2017 26 Santiago Wanderers Guillermo Maripán 11/01/2017 22 Universidad Católica César Pinares 11/01/2017 25 Unión Española Álvaro Ramos 11/01/2017 24 Deportes Iquique Pablo Galdames 11/01/2017 20 Unión Española Branco Ampuero 15/01/2017 23 Deportes Antofagasta Gabriel Suazo 02/06/2017 19 Colo Colo Yerko Leiva 02/06/2017 18 Universidad de Chile

Evidentemente también hubo varios menores de 20 años. Como el arquero Gonzalo Collao, el delantero Víctor Dávila, el otro atacante Iván Morales, además del mediocampista Tomás Alarcón y el promisorio volante ofensivo Carlos Palacios.

Jugador Fecha de debut Edad Club Marcos Bolados 24/03/2018 22 Universidad Católica Gonzalo Collao 31/05/2018 20 Cobreloa Sebastián Vegas 31/05/2018 21 Monarcas Morelia (MEX) Felipe Mora 31/05/2018 24 Cruz Azul (MEX) José Bizama 31/05/2018 23 Huachipato Jimmy Martínez 31/05/2018 21 Huachipato Gabriel Arias 04/06/2018 30 Unión La Calera Ángelo Araos 08/06/2018 21 Universidad de Chile Francisco Sierralta 08/06/2018 21 Parma (ITA) Cristián Cuevas 08/06/2018 23 Twente (NED) Ignacio Jeraldino 11/09/2018 22 Audax Italiano Fernando de Paul 12/10/2018 27 Universidad de Chile Víctor Dávila 12/10/2018 20 Necaxa (MEX) Brayan Cortés 16/10/2018 23 Colo Colo Alfonso Parot 16/10/2018 29 Rosario Central (ARG) Benjamín Kuscevic 20/11/2018 22 Universidad Católica Iván Morales 22/03/2019 19 Colo Colo Claudio Baeza 05/09/2019 25 Necaxa (MEX) Tomás Alarcón 05/09/2019 20 O’Higgins Jean Meneses 10/09/2019 26 León (MEX) Christian Bravo Araneda 10/09/2019 25 Montevideo Wanderers (URU) Nicolás Díaz 08/10/2020 21 Mazatlán (MEX) Rodrigo Echeverría 13/11/2020 25 Everton Yonathan Andía 13/11/2020 28 Unión La Calera Niklas Castro 13/11/2020 24 Aalesund (NOR) Carlos Palacios 17/11/2020 20 Unión Española

También hubo varios que debutaron con 21 años, como Nicolás Díaz, Francisco Sierralta, Ángelo Araos, Jimmy Martínez y Sebastián Vegas. Ningún imprescindible para los sucesores del colombiano, que tuvo a un uruguayo como sucesor: Martín Lasarte.

Reinaldo Rueda en su época de DT de la selección chilena. (Andrés Piña/Photosport).

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Lasarte y Berizzo también intentaron hallar el recambio de la selección chilena

Bajo la tutela de Martín Lasarte fueron 20 los futbolistas que jugaron por primera vez en la selección chilena en el intento por hallar el recambio que Córdova se arrogó. Dentro de quienes lo hicieron con menos de 20 años hay cuatro: Daniel González, Clemente Montes, Luciano Arriagada, Bastián Yáñez y Jeyson Rojas. Sólo el veloz atacante de Universidad Católica continúa en el radar de la Roja.

Jugador Fecha de debut Edad Club Daniel González 26/03/2021 19 Santiago Wanderers Erick Wiemberg 26/03/2021 26 Unión La Calera Pablo Parra 26/03/2021 26 Curicó Unido Clemente Montes 26/03/2021 19 Universidad Católica Ignacio Saavedra 26/03/2021 22 Universidad Católica Ben Brereton Díaz 14/06/2021 22 Blackburn Rovers (ING) Pablo Aránguiz 18/06/2021 24 Universidad de Chile Luciano Arriagada 21/06/2021 19 Colo Colo Diego Valencia 02/07/2021 21 Universidad Católica Marcelino Núñez 09/09/2021 21 Universidad Católica Joaquín Montecinos 07/10/2021 25 Audax Italiano Sebastián Pérez 09/12/2021 31 Universidad Católica Jeyson Rojas 09/12/2021 19 Colo Colo Víctor Felipe Méndez 09/12/2021 22 Unión Española Bastián Yáñez 09/12/2021 20 Unión Española Cristián Zavala 09/12/2021 22 Deportes Melipilla Zacarías López 12/12/2021 23 Deportes La Serena Marcelo Allende 12/12/2021 22 Montevideo City Torque (URU) Valber Huerta 01/02/2022 28 Universidad Católica Ronnie Fernández 24/03/2022 31 Universidad de Chile

Con 21 y 22 años hubo varios más que debutaron cuando Machete era el DT: Ignacio Saavedra, Ben Brereton, Diego Valencia, Marcelino Núñez, Víctor Felipe Méndez, Cristián Zavala y Marcelo Allende. Sólo el atacante inglés-chileno, el mediocampista de Colo Colo y el volante del Birmingham City -quien tuvo una polémica con Córdova– figuran entre los seleccionables hoy en día.

Martín Lasarte cuando era DT de la selección chilena. (Andres Pina/Photosport).

En el caso de Eduardo Berizzo, también hubo varios que tuvieron su primer partido con la camiseta de Chile: en rigor, fueron 17. Muchos que eran jóvenes, como Nayel Mehssatou, Darío Osorio, Lucas Assadi, Alexander Aravena y Damián Pizarro.

Jugador Fecha de debut Edad Club Nayel Mehssatou 06/06/2022 20 KV Kortrijk (BEL) Álex Ibacache 06/06/2022 23 Everton Darío Osorio 10/06/2022 18 Universidad de Chile Williams Alarcón 23/09/2022 21 Unión La Calera Guillermo Soto 16/11/2022 28 Palestino Michael Fuentes 16/11/2022 24 Audax Italiano Lucas Assadi 20/11/2022 18 Universidad de Chile Alexander Aravena 27/03/2023 20 Universidad Católica Matías Catalán 27/03/2023 30 Talleres (ARG) Cristóbal Campos 11/06/2023 23 Universidad de Chile Matías Zaldivia 11/06/2023 32 Universidad de Chile Javier Altamirano 11/06/2023 23 Huachipato Bruno Barticciotto 16/06/2023 22 Palestino Matías Fernández Cordero 12/10/2023 28 Independiente del Valle (ECU) Felipe Loyola 17/10/2023 22 Huachipato Damián Pizarro 16/11/2023 18 Colo Colo Maximiliano Guerrero 16/11/2023 23 Deportes La Serena

De esos, sólo Osorio aparece como un indiscutido de las nóminas hoy en día. Aunque el Toto también fue quien propició el debut de Felipe Loyola cuando el entonces jugador de Huachipato tenía 22 años. Y de Williams Alarcón, mediocampista que fue llamado por Córdova para esta fecha FIFA doble ante Colombia.

Eduardo Berizzo también contó 17 debuts en la selección chilena. (Andres Pina/Photosport).

Gareca, Córdova y sus apuestas por el recambio de la selección chilena

En el caso de Ricardo Gareca, fueron 15 los jugadores que se estrenaron en la selección chilena en esta búsqueda de recambio. Sólo Marcelo Morales y Lucas Cepeda lo hicieron con 21 años. El resto, todos eran mayores. Incluidos dos con más de 30: Fernando Zampedri y Rodrigo Ureña.

Jugador Fecha de debut Edad Club Nicolás Fernández 22/03/2024 24 Audax Italiano Thomas Galdames 29/06/2024 25 Godoy Cruz (ARG) Gonzalo Tapia 10/09/2024 22 Universidad Católica Lucas Cepeda 10/10/2024 21 Colo Colo Marcelo Morales 10/10/2024 21 Universidad de Chile Ulises Ortegoza 15/10/2024 27 Talleres (ARG) Fabián Hormazábal 19/11/2024 28 Universidad de Chile Luciano Cabral 19/11/2024 29 León (MEX) Ariel Uribe 08/02/2025 25 Unión Española Nicolás Guerra 08/02/2025 26 Universidad de Chile Dylan Escobar 08/02/2025 24 Coquimbo Unido Álvaro Madrid 08/02/2025 29 Everton Steffan Pino 08/02/2025 30 Deportes Iquique Fernando Zampedri 20/03/2025 37 Universidad Católica Rodrigo Ureña 10/06/2025 32 Universitario (PER)

Nicolás Córdova hizo debutar dos jugadores en la selección chilena cuando dirigió interinamente al equipo ante Ecuador luego de la renuncia de Eduardo Berizzo, pero originalmente fueron llamados por el Toto: César Pérez y Vicente Pizarro. Ambos fueron titulares en el 0-0 frente a Colombia.

Jugador Fecha de debut Edad Club César Pérez 21/11/2023 20 Unión La Calera Vicente Pizarro 21/11/2023 21 Colo Colo Lawrence Vigouroux 04/09/2025 31 Swansea City (GAL) Iván Román 04/09/2025 19 Atlético Mineiro (BRA) Maximiliano Gutiérrez 04/09/2025 21 Huachipato Emiliano Ramos 09/09/2025 20 Everton Ian Garguez 09/09/2025 20 Palestino Francisco Salinas 15/11/2025 25 Coquimbo Unido Agustín Arce 15/11/2025 20 Deportes Limache Matías Sepúlveda 18/11/2025 26 Universidad de Chile Felipe Faúndez 27/03/2026 20 O’Higgins Benjamín Chandía 27/03/2026 23 Coquimbo Unido Diego Ulloa 27/03/2026 22 Colo Colo Nils Reichmuth 06/06/2026 24 FC Thun (SUI) Jonathan Villagra 26/09/2026 25 Colo Colo Leandro Hernández 29/09/2026 21 Colo Colo Thomas Dean Coulombe 17/11/2026 19 Espanyol B (ESP)

Dentro de los jóvenes Sub 20, Córdova puso sus fichas en varios: Iván Román, Ian Garguez, Agustín Arce, Felipe Faúndez y también un par de futbolistas de 21 años. Maximiliano Gutiérrez y Leandro Hernández, a quien usó como ejemplo para hablar de la falta de nivel que percibe en sus pupilos. Aunque el DT interino se colgó la medalla del “recambio real”, falta mucho para que la evaluación sea certera. Y la historia inmediata de la Roja lo deja clarísimo.

Nicolás Córdova lanzó una osada frase al cabo del amistoso ante Colombia. Y es muy pronto para dar esa garantía. (Andres Pina/Photosport).