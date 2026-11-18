Luego del empate que la selección chilena firmó ante Colombia en el estadio Monumental, Nicolás Córdova hizo un balance de su ciclo como DT interino con una frase que llamó la atención, pues aseguró que “dejo un recambio real” en el radar del combinado absoluto.
El último de los 17 debutantes que Córdova anotó bajo su estadía como seleccionador fue Thomas Dean Coulombe, quien en los 86 minutos reemplazó a Gabriel Suazo. Podrían ser 18, pero en rigor Lautaro Millán tuvo su estreno cuando Sebastián Miranda hizo de estratego en un amistoso vs Perú.
“Para hacer un cambio profundo había que hacer jugar a la gente joven que probablemente estará en las Clasificatorias. Lo positivo es atreverse a hacer un recambio. Y nos hemos atrevido a poner jugadores jóvenes. Estamos seguros de que esto tendrá grandes réditos para el fútbol chileno”, profundizó Córdova, quien originalmente desempeña el cargo de Jefe Técnico de las selecciones chilenas masculinas juveniles.
Córdova comete un error: dar por hecho que ese conteo de nuevos estrenados en la Roja sea de por sí un éxito. Y en eso, la historia reciente del Equipo de Todos se encarga de desmentir. Así ocurre al menos si consideramos desde Claudio Borghi en adelante.
El Bichi fue el que más jugadores hizo estrenar con 27 futbolistas. En su listado, aparecen varios menores de 20 años: Diego Rubio, Michael Contreras, Lorenzo Reyes, Matías Gutiérrez, Enzo Roco (Andía por aquel entonces), Bryan Rabello y Ángelo Henríquez.
|Jugador
|Fecha de debut
|Edad
|Club
|Carlos Muñoz
|29/03/2011
|21
|Santiago Wanderers
|Diego Rubio
|23/06/2011
|18
|Colo Colo
|Christian Vilches
|04/09/2011
|28
|Colo Colo
|Gerson Acevedo
|04/09/2011
|23
|Mordovia Saransk (RUS)
|Miguel Aceval
|04/09/2011
|28
|Universidad de Concepción
|Matías Campos Toro
|11/11/2011
|22
|Audax Italiano
|Marcelo Díaz
|11/11/2011
|24
|Universidad de Chile
|Gustavo Canales
|11/11/2011
|29
|Universidad de Chile
|Leandro Delgado
|21/12/2011
|29
|Unión Española
|Michael Contreras
|21/12/2011
|18
|Deportes Iquique
|Lorenzo Reyes
|21/12/2011
|20
|Huachipato
|Junior Fernandes
|21/12/2011
|23
|Palestino
|Sebastián Pinto
|21/12/2011
|25
|O’Higgins
|Eric Godoy
|21/12/2011
|24
|Santiago Wanderers
|Matías Gutiérrez
|21/12/2011
|17
|Colo Colo
|Jorge Romo
|21/12/2011
|21
|Everton
|Sebastián Ubilla
|21/12/2011
|21
|Santiago Wanderers
|Enzo Roco*
|15/02/2012
|19
|Universidad Católica
|Nicolás Canales
|15/02/2012
|26
|Palestino
|Bryan Carrasco
|15/02/2012
|21
|Audax Italiano
|Aníbal Carvallo
|15/02/2012
|22
|Universidad de Concepción
|Marko Biskupovic
|21/03/2012
|22
|Universidad Católica
|Felipe Flores
|21/03/2012
|25
|Cobreloa
|Bryan Rabello
|11/04/2012
|17
|Colo Colo
|César Cortés
|15/08/2012
|28
|Huachipato
|Yerson Opazo
|14/11/2012
|27
|O’Higgins
|Ángelo Henríquez
|14/11/2012
|18
|Manchester United (ING)
Marcelo Díaz fue parte relevante de la Generación Dorada. Y Henríquez fue parte del equipo que Jorge Sampaoli condujo a ganar la Copa América 2015. Pero es difícil hablar de que hubo alguien más realmente exitoso de todos estos que se estrenaron con Borghi.
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Sampaoli lo dirigió en la U y no lo quiere en la Selección: “El riesgo es muy grande”
Sampaoli y Rueda hicieron debutar más jugadores que Córdova en la selección chilena
Jorge Sampaoli contabilizó 22 debutantes en su paso como DT de la selección chilena, cinco más que Córdova en esta búsqueda del recambio. Realmente jóvenes no hubo muchos: Andrés Robles jugó su primer partido a los 18 años cuando militaba en Santiago Wanderers.
Nicolás Castillo, Juan Delgado, Sebastián Martínez, Martín Rodríguez, Igor Lichnovsky, Erick Pulgar, Diego Valdés, Paulo Díaz y Ángelo Sagal inauguraron su lista de presencias internacionales con Sampa como director técnico. Todos tenían menos de 21 años.
|Jugador
|Fecha de debut
|Edad
|Club
|Michael Ríos
|15/01/2013
|28
|Universidad Católica
|Patricio Rubio
|15/01/2013
|23
|Unión Española
|Manuel Villalobos
|19/01/2013
|32
|Deportes Iquique
|Nicolás Castillo
|22/03/2013
|20
|Universidad Católica
|Andrés Robles
|24/04/2013
|18
|Santiago Wanderers
|Miiko Albornoz
|22/01/2014
|23
|Malmö FF (SUE)
|Esteban Pavez
|22/01/2014
|23
|Colo Colo
|Pedro Pablo Hernández
|22/01/2014
|27
|O’Higgins
|Gonzalo Barriga
|22/01/2014
|29
|O’Higgins
|Fernando Cordero
|22/01/2014
|26
|Universidad Católica
|Juan Delgado
|06/09/2014
|21
|Colo Colo
|Sebastián Martínez
|09/09/2014
|21
|Universidad de Chile
|Martín Rodríguez
|09/09/2014
|20
|Huachipato
|Igor Lichnovsky
|14/11/2014
|20
|Porto B (POR)
|Juan Cornejo
|28/01/2015
|24
|Audax Italiano
|Erick Pulgar
|28/01/2015
|21
|Universidad Católica
|Gonzalo Espinoza
|28/01/2015
|24
|Universidad de Chile
|Diego Valdés
|28/01/2015
|20
|Audax Italiano
|Marco Medel
|28/01/2015
|25
|Santiago Wanderers
|Paulo Díaz
|28/01/2015
|20
|Palestino
|Ángelo Sagal
|28/01/2015
|21
|Huachipato
|Andrés Vilches
|28/01/2015
|23
|Huachipato
Luego de eso, vino el DT que menos jugadores hizo estrenarse en la Roja: Juan Antonio Pizzi, quien guió al equipo a ganar la Copa América del Centenario. Pero sólo aportó nueve nombres nuevos. Con menos de 20 años, Macanudo le dio una chance a Pablo Galdames, Yerko Leiva y Gabriel Suazo, capitán de la selección chilena actualmente.
Otro que debutó con Pizzi fue Guillermo Maripán, quien suma ya 63 partidos internacionales con Chile. Luego del otrora delantero del Barcelona, quien asumió la conducción táctica del combinado nacional fue el colombiano Reinaldo Rueda, que también superó a Córdova en cuanto a cantidad de estrenados.
|Jugador
|Fecha de debut
|Edad
|Club
|Leonardo Valencia
|06/10/2016
|25
|Palestino
|Óscar Opazo
|11/01/2017
|26
|Santiago Wanderers
|Guillermo Maripán
|11/01/2017
|22
|Universidad Católica
|César Pinares
|11/01/2017
|25
|Unión Española
|Álvaro Ramos
|11/01/2017
|24
|Deportes Iquique
|Pablo Galdames
|11/01/2017
|20
|Unión Española
|Branco Ampuero
|15/01/2017
|23
|Deportes Antofagasta
|Gabriel Suazo
|02/06/2017
|19
|Colo Colo
|Yerko Leiva
|02/06/2017
|18
|Universidad de Chile
Evidentemente también hubo varios menores de 20 años. Como el arquero Gonzalo Collao, el delantero Víctor Dávila, el otro atacante Iván Morales, además del mediocampista Tomás Alarcón y el promisorio volante ofensivo Carlos Palacios.
|Jugador
|Fecha de debut
|Edad
|Club
|Marcos Bolados
|24/03/2018
|22
|Universidad Católica
|Gonzalo Collao
|31/05/2018
|20
|Cobreloa
|Sebastián Vegas
|31/05/2018
|21
|Monarcas Morelia (MEX)
|Felipe Mora
|31/05/2018
|24
|Cruz Azul (MEX)
|José Bizama
|31/05/2018
|23
|Huachipato
|Jimmy Martínez
|31/05/2018
|21
|Huachipato
|Gabriel Arias
|04/06/2018
|30
|Unión La Calera
|Ángelo Araos
|08/06/2018
|21
|Universidad de Chile
|Francisco Sierralta
|08/06/2018
|21
|Parma (ITA)
|Cristián Cuevas
|08/06/2018
|23
|Twente (NED)
|Ignacio Jeraldino
|11/09/2018
|22
|Audax Italiano
|Fernando de Paul
|12/10/2018
|27
|Universidad de Chile
|Víctor Dávila
|12/10/2018
|20
|Necaxa (MEX)
|Brayan Cortés
|16/10/2018
|23
|Colo Colo
|Alfonso Parot
|16/10/2018
|29
|Rosario Central (ARG)
|Benjamín Kuscevic
|20/11/2018
|22
|Universidad Católica
|Iván Morales
|22/03/2019
|19
|Colo Colo
|Claudio Baeza
|05/09/2019
|25
|Necaxa (MEX)
|Tomás Alarcón
|05/09/2019
|20
|O’Higgins
|Jean Meneses
|10/09/2019
|26
|León (MEX)
|Christian Bravo Araneda
|10/09/2019
|25
|Montevideo Wanderers (URU)
|Nicolás Díaz
|08/10/2020
|21
|Mazatlán (MEX)
|Rodrigo Echeverría
|13/11/2020
|25
|Everton
|Yonathan Andía
|13/11/2020
|28
|Unión La Calera
|Niklas Castro
|13/11/2020
|24
|Aalesund (NOR)
|Carlos Palacios
|17/11/2020
|20
|Unión Española
También hubo varios que debutaron con 21 años, como Nicolás Díaz, Francisco Sierralta, Ángelo Araos, Jimmy Martínez y Sebastián Vegas. Ningún imprescindible para los sucesores del colombiano, que tuvo a un uruguayo como sucesor: Martín Lasarte.
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Lasarte y Berizzo también intentaron hallar el recambio de la selección chilena
Bajo la tutela de Martín Lasarte fueron 20 los futbolistas que jugaron por primera vez en la selección chilena en el intento por hallar el recambio que Córdova se arrogó. Dentro de quienes lo hicieron con menos de 20 años hay cuatro: Daniel González, Clemente Montes, Luciano Arriagada, Bastián Yáñez y Jeyson Rojas. Sólo el veloz atacante de Universidad Católica continúa en el radar de la Roja.
|Jugador
|Fecha de debut
|Edad
|Club
|Daniel González
|26/03/2021
|19
|Santiago Wanderers
|Erick Wiemberg
|26/03/2021
|26
|Unión La Calera
|Pablo Parra
|26/03/2021
|26
|Curicó Unido
|Clemente Montes
|26/03/2021
|19
|Universidad Católica
|Ignacio Saavedra
|26/03/2021
|22
|Universidad Católica
|Ben Brereton Díaz
|14/06/2021
|22
|Blackburn Rovers (ING)
|Pablo Aránguiz
|18/06/2021
|24
|Universidad de Chile
|Luciano Arriagada
|21/06/2021
|19
|Colo Colo
|Diego Valencia
|02/07/2021
|21
|Universidad Católica
|Marcelino Núñez
|09/09/2021
|21
|Universidad Católica
|Joaquín Montecinos
|07/10/2021
|25
|Audax Italiano
|Sebastián Pérez
|09/12/2021
|31
|Universidad Católica
|Jeyson Rojas
|09/12/2021
|19
|Colo Colo
|Víctor Felipe Méndez
|09/12/2021
|22
|Unión Española
|Bastián Yáñez
|09/12/2021
|20
|Unión Española
|Cristián Zavala
|09/12/2021
|22
|Deportes Melipilla
|Zacarías López
|12/12/2021
|23
|Deportes La Serena
|Marcelo Allende
|12/12/2021
|22
|Montevideo City Torque (URU)
|Valber Huerta
|01/02/2022
|28
|Universidad Católica
|Ronnie Fernández
|24/03/2022
|31
|Universidad de Chile
Con 21 y 22 años hubo varios más que debutaron cuando Machete era el DT: Ignacio Saavedra, Ben Brereton, Diego Valencia, Marcelino Núñez, Víctor Felipe Méndez, Cristián Zavala y Marcelo Allende. Sólo el atacante inglés-chileno, el mediocampista de Colo Colo y el volante del Birmingham City -quien tuvo una polémica con Córdova– figuran entre los seleccionables hoy en día.
En el caso de Eduardo Berizzo, también hubo varios que tuvieron su primer partido con la camiseta de Chile: en rigor, fueron 17. Muchos que eran jóvenes, como Nayel Mehssatou, Darío Osorio, Lucas Assadi, Alexander Aravena y Damián Pizarro.
|Jugador
|Fecha de debut
|Edad
|Club
|Nayel Mehssatou
|06/06/2022
|20
|KV Kortrijk (BEL)
|Álex Ibacache
|06/06/2022
|23
|Everton
|Darío Osorio
|10/06/2022
|18
|Universidad de Chile
|Williams Alarcón
|23/09/2022
|21
|Unión La Calera
|Guillermo Soto
|16/11/2022
|28
|Palestino
|Michael Fuentes
|16/11/2022
|24
|Audax Italiano
|Lucas Assadi
|20/11/2022
|18
|Universidad de Chile
|Alexander Aravena
|27/03/2023
|20
|Universidad Católica
|Matías Catalán
|27/03/2023
|30
|Talleres (ARG)
|Cristóbal Campos
|11/06/2023
|23
|Universidad de Chile
|Matías Zaldivia
|11/06/2023
|32
|Universidad de Chile
|Javier Altamirano
|11/06/2023
|23
|Huachipato
|Bruno Barticciotto
|16/06/2023
|22
|Palestino
|Matías Fernández Cordero
|12/10/2023
|28
|Independiente del Valle (ECU)
|Felipe Loyola
|17/10/2023
|22
|Huachipato
|Damián Pizarro
|16/11/2023
|18
|Colo Colo
|Maximiliano Guerrero
|16/11/2023
|23
|Deportes La Serena
De esos, sólo Osorio aparece como un indiscutido de las nóminas hoy en día. Aunque el Toto también fue quien propició el debut de Felipe Loyola cuando el entonces jugador de Huachipato tenía 22 años. Y de Williams Alarcón, mediocampista que fue llamado por Córdova para esta fecha FIFA doble ante Colombia.
Gareca, Córdova y sus apuestas por el recambio de la selección chilena
En el caso de Ricardo Gareca, fueron 15 los jugadores que se estrenaron en la selección chilena en esta búsqueda de recambio. Sólo Marcelo Morales y Lucas Cepeda lo hicieron con 21 años. El resto, todos eran mayores. Incluidos dos con más de 30: Fernando Zampedri y Rodrigo Ureña.
|Jugador
|Fecha de debut
|Edad
|Club
|Nicolás Fernández
|22/03/2024
|24
|Audax Italiano
|Thomas Galdames
|29/06/2024
|25
|Godoy Cruz (ARG)
|Gonzalo Tapia
|10/09/2024
|22
|Universidad Católica
|Lucas Cepeda
|10/10/2024
|21
|Colo Colo
|Marcelo Morales
|10/10/2024
|21
|Universidad de Chile
|Ulises Ortegoza
|15/10/2024
|27
|Talleres (ARG)
|Fabián Hormazábal
|19/11/2024
|28
|Universidad de Chile
|Luciano Cabral
|19/11/2024
|29
|León (MEX)
|Ariel Uribe
|08/02/2025
|25
|Unión Española
|Nicolás Guerra
|08/02/2025
|26
|Universidad de Chile
|Dylan Escobar
|08/02/2025
|24
|Coquimbo Unido
|Álvaro Madrid
|08/02/2025
|29
|Everton
|Steffan Pino
|08/02/2025
|30
|Deportes Iquique
|Fernando Zampedri
|20/03/2025
|37
|Universidad Católica
|Rodrigo Ureña
|10/06/2025
|32
|Universitario (PER)
Nicolás Córdova hizo debutar dos jugadores en la selección chilena cuando dirigió interinamente al equipo ante Ecuador luego de la renuncia de Eduardo Berizzo, pero originalmente fueron llamados por el Toto: César Pérez y Vicente Pizarro. Ambos fueron titulares en el 0-0 frente a Colombia.
|Jugador
|Fecha de debut
|Edad
|Club
|César Pérez
|21/11/2023
|20
|Unión La Calera
|Vicente Pizarro
|21/11/2023
|21
|Colo Colo
|Lawrence Vigouroux
|04/09/2025
|31
|Swansea City (GAL)
|Iván Román
|04/09/2025
|19
|Atlético Mineiro (BRA)
|Maximiliano Gutiérrez
|04/09/2025
|21
|Huachipato
|Emiliano Ramos
|09/09/2025
|20
|Everton
|Ian Garguez
|09/09/2025
|20
|Palestino
|Francisco Salinas
|15/11/2025
|25
|Coquimbo Unido
|Agustín Arce
|15/11/2025
|20
|Deportes Limache
|Matías Sepúlveda
|18/11/2025
|26
|Universidad de Chile
|Felipe Faúndez
|27/03/2026
|20
|O’Higgins
|Benjamín Chandía
|27/03/2026
|23
|Coquimbo Unido
|Diego Ulloa
|27/03/2026
|22
|Colo Colo
|Nils Reichmuth
|06/06/2026
|24
|FC Thun (SUI)
|Jonathan Villagra
|26/09/2026
|25
|Colo Colo
|Leandro Hernández
|29/09/2026
|21
|Colo Colo
|Thomas Dean Coulombe
|17/11/2026
|19
|Espanyol B (ESP)
Dentro de los jóvenes Sub 20, Córdova puso sus fichas en varios: Iván Román, Ian Garguez, Agustín Arce, Felipe Faúndez y también un par de futbolistas de 21 años. Maximiliano Gutiérrez y Leandro Hernández, a quien usó como ejemplo para hablar de la falta de nivel que percibe en sus pupilos. Aunque el DT interino se colgó la medalla del “recambio real”, falta mucho para que la evaluación sea certera. Y la historia inmediata de la Roja lo deja clarísimo.
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