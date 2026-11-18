La selección chilena tuvo el debut del lateral izquierdo Thomas Coulombe, quien pertenece al Espanyol de Barcelona.

La selección chilena empató 0-0 con Colombia en el Monumental en un partido que dejó una particularidad: el debut del lateral izquierdo Thomas Coulombe.

Con apenas 19 años tuvo la oportunidad de jugar los últimos cinco minutos, dándose a conocer para el público chileno que no lo tenía para nada en el radar.

Coulombre pertenece al Espanyol de Barcelona, club en el que juega en el elenco B. Córdova le dio la oportunidad pues ha sido nominado a la Sub 20, donde cumple un buen papel.

Coulombe muestra felicidad por jugar en Chile

En charla con la prensa tras el partido, demostró con su acento que es más español que una paella y expresó la felicidad que siente por la oportunidad que le dieron.

“Cuando me llamaron para entrar no me lo creía, tenía que dar todo por esta camiseta, por este escudo que representa a mi país. Estoy muy contento de debutar y hacer lo que soñé desde chico”, manifestó.

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También señaló que la recepción de sus compañeros fue espectacular. “Me trataron como si llevara años ahí, han sido cercanos, igual Nico Córdova. Agradecido por el trato que han tenido. Lo agradezco mucho”, expresó.

El lateral de buena estatura, pues mide 1,82, manifiesta que el desafío es volver a las nóminas. “Quiero seguir aquí, sigo con la Sub 20 pensando en el Sudamericano en enero y donde me toque jugar voy a dar lo máximo de mí”, cerró.