Aunque sean procesos con mucha diferencia, Beausejour asegura que marca un camino de cambio que se debe imitar.

La selección chilena no alcanzó a levantar el nivel en el último amistoso de la temporada en la fecha FIFA del mes de noviembre, donde sólo empató sin goles ante la selección de Colombia.

Algo que golpea, nuevamente, al proceso del interino técnico Nicolás Córdova, que pide a gritos cambios en el cargo para la Federación de Fútbol de Chile en los próximos meses.

En ese sentido, fue un histórico de la “Generación Dorada”, quien apunta el trabajo que se está realizando, incluso comparándolo con el trabajo de Klopp en Alemania.

Nicolás Córdova no logra levantar a la selección chilena. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Jean Beausejour liquida el proceso de Nico Córdova en la Roja

Fue Jean Beausejour quien sacó la voz por el momento que vive la selección chilena en la actualidad, con una odiosa comparación de lo que está pasando la selección de Alemania.

“Uno tiene que hacer comparaciones odiosa, Klopp en cuatro fechas le da identidad a Alemania, nominó a varios tipos nuevos pero que están en la elite. Es bueno como punto de partida, más allá de que los jugadores tenemos responsabilidad en lo que propone el técnico, es muy difícil crear un proyecto con esa incertidumbre”, comentó Beausejour.

Por lo mismo, pide cambios para el futuro de la Roja con Nicolás Córdova: “Hemos hecho todo el proceso de este interinato y cuando llega un nombre como él uno lo tiene más asociado a fútbol de tenencia, en Palestino es donde le fue mejor y mostró buen juego. Uno lo tenía asociado a eso”.

“Uno no podría evaluar de forma positiva este proceso, hay brotes en ciertos partidos y lo emparejó en el partido con Colombia, el gran déficit es hacer más extenso esos momentos de buen partido. Todavía no recuerdo un partido, 90 minutos, que uno diga que se jugó de manera seria“. finalizó.