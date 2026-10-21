Fanaticada hispana lanzó furioso comunicado contra su dirigencia. Sin embargo, no tuvo mucho éxito según avisaron desde Valparaíso.

Unión Española derrotó 1-0 a Deportes Copiapó y sigue con vida en su lucha por agarrar un cupo a la liguilla del ascenso en Primera B. Los hispanos venían de una terrible seguidilla de malos resultados y ahora afrontan un duelo clave.

Al frente estará Santiago Wanderers, otro de los “grandes” de la categoría y que genera controversia en la hinchada hispana. Es que la barra oficial de Unión Española lanzó un comunicado exigiendo que no se permitan hinchas porteños en Santa Laura.

“Hemos solicitado formalmente a la dirigencia no vender entradas al público de Wanderers.. Los motivos son simples: es un partido crucial y, así mismo, a la hinchada de Unión Española no se le permitió el acceso en el encuentro disputado en Valparaíso”, dice el escrito de Coordinación Furia Roja.

Partido vital para Unión Española

En duelo a disputarse este sábado, a las 17.30 horas en el Estadio Santa Laura, Unión Española es el todo o nada para seguir con el sueño del ascenso. Los hispanos no dependen de sí mismo eso sí para ir a la liguilla de Primera B.

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¿Qué pasó al final? Según informó el comunicador Nicolás Ríos, desde Valparaíso, se dispusieron 1.200 entradas para la visita en Santa Laura. Ahora resta la confirmación por parte del elenco hispano.

Con Unión Española a un punto de Copiapó (el último que está clasificando a liguilla), Ronald Fuentes alzó la voz. El DT hispano dijo que “está claro que no hemos hecho un campeonato muy regular, pero hemos ido mejorando”.

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“El partido del sábado será importantísimo, tenemos una responsabilidad muy grande con esta institución y queremos estar a la altura de ello. En estos dos partidos que nos quedan no tenemos margen de error y el apoyo de la gente es fudnamental”, lanzó.

Los hispanos enfrentan a Santiago Wandereres este sábado 24 de octubre y cierran la Primera B la próximo semana. Ahí deben visitar a Unión San Felipe, que se juega la permanencia en el torneo.