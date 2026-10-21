El experimentado central lidera al equipo loíno que está fecha buscará los tres puntos ante Rangers y no descarta el tropiezo de San Luis.

La Primera B entra en la recta final y se avecinan las últimas fechas para conocer al nuevo monarca y el primer ascenso a la Liga de Primera. Lucha que hasta el momento contempla solo a San Luis y Cobreloa.

El canario de la mano de Humberto Suazo se alza como líder con 53 unidades, mientras que dos puntos más atrás aparece el elenco minero que dejó escapar el liderato. Sin embargo, esto no derrumba al cuadro dirigido por Mario Salas.

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Así lo recalcó Rodolfo González que como capitán de Cobreloaa se ha encargado de levantar al equipo y seguir en busca del batacazo por el ascenso. Lo que se reflejó en el categórico triunfo por 6-1 a Deportes Recoleta y que justamente contó con su participación en el marcador.

“Estamos contentos por el contundente triunfo que obtuvimos (Ante Recoleta). Es lo que necesitábamos, después de lo que pasó en Copiapó. El equipo demostró que va a luchar hasta el final”, recalcó a En la línea deportes.

“Nosotros tenemos que salir a ganar, porque creo que vamos a tener chances hasta el último. Así va a ser y lo vamos a pelear hasta el último. Se nos vienen dos finales, no tan solo para nosotros, también para San Luis. Lo debemos vivir de esa forma”, agregó el central que en esta campaña ya lleva tres tantos.

Primera B: Cobreloa prepara la visita ante el complicado Rangers

Pero ahora la suerte ya está echada y el fixture de la Primera B indica que Cobreloa debe visitar al siempre complicado Rangers. Ahora la visita a Talca será más que especial porque el rojinegro está luchando por mantener la categoría.

“Ellos se están jugando cosas importantes y van a estar con su gente, y nosotros con la ilusión intacta de ser campeones. Sabemos que tendremos la gente en contra, pero a mí me motiva. Ojalá podamos traernos los tres puntos”, aseguró mentalizado Rodolfo González.

Cabe consignar que en simultáneo se disputará el partido entre San Luis y Recoleta. Por lo que se espera una jornada de infarto par este sábado 24 de octubre.